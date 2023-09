Πολιτική

Μητσοτάκης: Μετατίθεται η συνάντηση με τον Ερντογάν

Για την αλλαγή της ημερομηνίας συνάντησης υπήρξε συνεννόηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Αλλάζει η ημερομηνία συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Καθώς ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, μετατίθεται και η συνάντηση με τον Ερντογάν.

Αναλυτικότερα, μένει να διευκρινιστεί εντός των επομένων ωρών εάν η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 20 ή στις 21 του μηνός.

Για την αλλαγή της ημερομηνίας συνάντησης υπήρξε συνεννόηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

