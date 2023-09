Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - Ένωση Αστυνομικών: 45000 ευρώ για τα μέλη που επλήγησαν από τις πλημμύρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης, τόνισε ότι η ενίσχυση θα δοθεί σε μέλη της Ένωσης που κατάγονται από τις πληγείσες περιοχές στη Θεσσαλία και έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους σπίτι.

-







Με το ποσό των 45.000 ευρώ θα ενισχύσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης τα μέλη της και τις οικογένειες τους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η έκτακτη κράτηση ύψους 10 ευρώ για κάθε μέλος της Ένωσης τα οποία θα δοθούν αποκλειστικά και μόνο προς ενίσχυση των μελών και οικογενειών αυτών των οποίων οι ιδιόκτητες κατοικίες επλήγησαν.

«Όλα τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αποδεικνύουμε ακόμη μια φορά ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που βρισκόμαστε ουσιαστικά δίπλα στους συναδέλφους μας και τους στηρίζουμε όποτε απαιτηθεί», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης, τόνισε ότι η ενίσχυση θα δοθεί σε μέλη της Ένωσης που κατάγονται από τις πληγείσες περιοχές στη Θεσσαλία και έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους σπίτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιλκίς: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στο γήπεδο

Αρτέμιδα: 6 νεκροί από πυροβολισμούς

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση