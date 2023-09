Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας

Ποια στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στις καταστροφές. Αναλυτικά το πρόγραμμα επισκέψεων.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής τη γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ράνια Σβίγκου και τον αναπληρωτή γραμματέα Γιώργο Βασιλειάδη, αποτελούμενο από τους βουλευτές Ευάγγελο Αποστολάκη, Χρήστο Γιαννούλη, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών, θα επισκεφτεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου τη Μαγνησία και τη Λάρισα.

Επίσης, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Σωκράτη Φάμελλο, αποτελούμενο από τους βουλευτές Βασίλη Κόκκαλη, Πέτη Πέρκα, Αθηνά Λινού, Μαρίνα Κοντοτόλη, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών, θα επισκεφτεί Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα.

Ακολουθούν τα προγράμματα:

Πρόγραμμα γραμματέα της ΚΕ και αναπληρωτή γραμματέα:

12:00 Αλμυρός, Γέφυρα Ξηριά

12:45 Παλαιά Βόλου, Παλιό Λιμεναρχείο

13:45 Νέα Ιωνία: Μεταξουργείο- Καραμπατζάκη- Θειρων

14:30 Συνάντηση με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Επιτροπή Ερευνών και την Τεχνική Υπηρεσία (Πιθανά στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα)

15:15 Κάρλα-Στεφανοβίκειο

16:00 Κιλελέρ, Ελευθέριο

17:00 Λάρισα, Συνάντηση με Δήμαρχο Λάρισας Αποστόλη Καλογιάννη στο Φυτώριο του Δήμου

18.00 Λάρισα, Συνάντηση με υποψήφιο περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα

18.30 Λάρισα, συνέντευξη τύπου, Επιμελητήριο

Πρόγραμμα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας:

10.00 Φάρσαλα, επίσκεψη στη γέφυρα Αμπελιάς και στο Μεγάλο Ευίδριο

11.30 Δήμος Παλαμά στο δημαρχείο

13.30 Δήμος Φαρκαδόνα στο δημαρχείο

16.00 επίσκεψη στις πλημμυρισμένες περιοχές του Δήμου Λάρισας

17:00 Λάρισα, Συνάντηση με Δήμαρχο Λάρισας Αποστόλη Καλογιάννη στο Φυτώριο του Δήμου

18.00 Λάρισα, Συνάντηση με υποψήφιο περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, Επιμελητήριο

18.30 Λάρισα, συνέντευξη τύπου, Επιμελητήριο.

