Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Οι πλημμύρες δεν επιτρέπουν ούτε στα Μέσα Μεταφοράς να πραγματοποιήσουν τη σύνδεση σιδηροδρομικά ούτε οδικώς.

Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας οι λεωφορειακές συνδέσεις στη γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη, καθώς και στη γραμμή Λάρισα- Λιτόχωρο, ανακοίνωσε η Hellenic Train, μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λάρισας, εξαιτίας της υπερχείλισης του Πηνειού.

«Εφόσον δοθεί πάλι σε κυκλοφορία η Εθνική Οδός και επιτραπεί η διέλευση οχημάτων, θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση και επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

