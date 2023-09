Κόσμος

Τροχαίο στην Ινδία με νεκρές επτά γυναίκες (βίντεο)

Τραγικό τέλος είχαν προσκυνήτριες που έχασαν τη ζωή τους σε ένα ασυνήθιστο τροχαίο.

Επτά γυναίκες σκοτώθηκαν σήμερα σε ένα ασυνήθιστο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας.

Ένα λεωφορείο, που επέστρεφε από προσκυνηματική εκδρομή, έμεινε από λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Τσενάι και Μπανγκαλόρ. Ο οδηγός σταμάτησε το όχημα στην άκρη του δρόμου και οι εκδρομείς αποβιβάστηκαν. Ορισμένοι κάθισαν στο κράσπεδο του πεζοδρομίου...

Ο οδηγός ενός φορτηγού, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το ακινητοποιημένο λεωφορείο. Το φορτηγό προσέκρουσε με ορμή στο πίσω μέρος του λεωφορείου, το οποίο έπεσε στο πλάι και καταπλάκωσε εκδρομείς που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Επτά γυναίκες βρήκαν τον θάνατο, ενώ δέκα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Περναμπούτ. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Hindu, τα φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm) στο ακινητοποιημένο λεωφορείο ήταν αναμμένα.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το πολύνεκρο τροχαίο, ανακοινώνοντας πως θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες: 200.000 ρουπίες (περίπου 2.100 ευρώ) σε κάθε οικογένεια θανόντος και 50.000 ρουπίες (περίπου 550 ευρώ) σε κάθε τραυματία.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ (Με πληροφορίες από Times of India, The Hindu)

