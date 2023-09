Κοινωνία

Μέγαρα: Διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο με αγροτικό και το άφησαν εκεί (εικόνες)

Απίστευτη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στα Μέγαρα. Άφησαν εκεί το όχημα με το οποίο έκαναν τη διάρρηξη.

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στα Μέγαρα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, με αγροτικό όχημα να εμβολίζει την πρόσοψη του χώρου, επί της οδού Κολοκοτρώνη, με τη μέθοδο του εμβολισμού στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με περίοικους, στις 4:30 περίπου τα ξημερώματα, έγιναν 4-5 προσπάθειες εμβολισμού της τζαμαρίας, καθώς αυτή ήταν καλυμμένη με προστατευυτικό πλέγμα, μέχρι τελικά να τη σπάσουν.

Εν τω μεταξύ, καθώς στο σημείο ήταν παρκαρισμένα οχήματα, οι διαρρήκτες μετακίνησαν οχήματα, ώστε να έχουν ελεύθερη δίοδο και το χώρο να παίρνουν φόρα προς το κατάστημα με την όπισθεν.

Επίσης, σύμφωνα με κάτοικους της περιοχής αμέσως μετά τον εμβολισμό, δύο οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο προς αντίθετες κατευθύνσεις στους μονόδρομους του συμβάντος (αντίθετα στην οδό Κολοκοτρώνη και αντίθετα στην οδό Γ. Μαυρουκάκη).

Δεν έχει γίνει σαφές αν οι διαρρήκτες αφαίρεσαν κάτι από το κατάστημα ή τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά τη διάρρηξη.

