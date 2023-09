Κόσμος

Κρεμλίνο: ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται στη Ρωσία

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, βρίσκεται στη Ρωσία, προκειμένου να συναντηθεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στη Ρωσία, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

Πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως, φθάνοντας στη Ρωσία, ο Κιμ βγήκε από το τρένο του για να συναντήσει τοπικούς αξιωματούχους στο ρωσικό μεθοριακό σταθμό του Χάσαν, πριν συνεχίσει το ταξίδι του.

Το Χάσαν είναι ένας μικρός οικισμός στη ρωσική Άπω Ανατολή, στο σημείο όπου συγκλίνουν τα σύνορα της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας.

Σε βίντεο, που μεταδόθηκε από το κρατικό ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya-1, εικονίζονται πράσινα βαγόνια αμαξοστοιχίας και μια σιδηροδρομική μηχανή των Ρωσικών Σιδηροδρόμων να περνούν μια γέφυρα πάνω από ποτάμι.

