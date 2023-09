Κοινωνία

Blue Horizon - Δικηγόρος υπάρχου: ο εντολέας μου έψαξε για σωστικό μέσο (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Χαράλαμπος Σύψας, συνήορος υπεράσπισης του υπάρχου του πλοίου Blue Horizon που κατηγορείται για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά.

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, μίλησε ο Χαράλαμπος Σύψας, δικηγόρος του υπάρχου που με τον πλοίαρχο και άλλα 2 μέλη του πληρώματος είναι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Χαράλαμπος Σύψας, μετέφερε την εκδοχή του υπάρχου για το περιστατικό και όπως είπε αρχικά, όταν είδε το βίντεο, του προκάλεσε αποτροπιασμό και οργή η πράξη, όπως σε όλους.

Όπως αναφέρει σχετικά με το τι συνέβη “από το βίντεο και από την ανακριτική διαδικασία, δείχνει ότι ένας άνθρωπος πήγε να μπει στο πλοίο και ο εντολέας μου, τον απώθησε δύο φορές και την τρίτη φορά, έφυγε ο καταπέλτης και ο άνθρωπός βρέθηκε να πέφτει στην θάλασσα.”

Σχετικά με το γιατί δεν βοήθησαν τον νεαρό που βρισκόταν στην θάλασσα, είπε ότι σύμφωνα με όσα δηλώνει ο εντολέας του: “Την ώρα που στέκεται ακίνητος, την στιγμή που πέφτει μέσα το σώμα από την περιδίνηση χάθηκε, στάθηκε να δει τι γίνεται και ειδοποίησε από τον ασύρματο ότι υπάρχει άνθρωπος στην θάλασσα, όμως δυστυχώς στον καταπέλτη δεν υπήρχε σωστικό μέσο. Τη στιγμή που βλέπουμε τον εντολέα μου να πηγαίνει μέσα στο πλοίο έστω και νωχελικά είναι η στιγμή που ψάχνει ένα σωστικό μέσο για να πετάξει στον άνθρωπο στη θάλασσα. Ο ύπαρχος δεν μπορεί να σταματήσει το πλοίο.”

Για το κατά πόσο τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα κατά τον απόπλου του καραβιού, είπε: “Το πλοίο έφευγε με ανοιχτό καταπέλτη και είναι μία συνήθης τακτική και αποτελεί κομβικό σημείο της αρχής και του τέλος του περιστατικού κάτι που δεν είναι μόνο παράνομο, αλλά και παράτυπο.”

Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του που δόθηκε από νοσοκομείο, ο ύπαρχος, φέρεται να υποστηρίζει, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ό,τι συνέβη, αλλά δεν αποδέχεται το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης ως ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο.

«Πάτησε στο νύχι του καταπέλτη. Γλίστρησε κι αυτός κι εγώ. Εκείνος έπεσε. Ήθελα να πέσω να βοηθήσω, αλλά είχε ήδη απομακρυνθεί το πλοίο» φέρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος στην απολογία του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι όταν γύρισε προς τα πίσω για να πάρει σωστικό μέσο, «ο άνθρωπος είχε πνιγεί από την περιδίνηση».

