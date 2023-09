Πολιτική

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Δεν θα ανοίξουν όλα τα σχολεία της Θεσσαλίας την άλλη εβδομάδα

Ο Υπουργός Παιδεία για το άνοιγμα των σχολείων στις πληγείσες από την κακοκαιρία “Daniel” περιοχές, την παραίτηση Βαρβιτσιώτη και τον ανασχηματισμό.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Υπουργός Παιδείας, μία ημέρα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο άνοιγμα των σχολείων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλία, για την οποία είπε πως, «ασχολούμαστε νυχθημερόν με τα σχολεία στη Θεσσαλία. Μιλάμε για 88.000 μαθητές, 1000 σχολικές μονάδες και πάνω από 10.000 εκπαιδευτικούς», είπε ξεκαθαρίζοντας πως σε αυριανή σύσκεψη που θα γίνει στη Θεσσαλία, θα κριθεί ποια σχολεία θα ανοίξουν, θεωρώντας δεδομένο πως, «μερικά δεν γίνεται να ανοίξουν».

Σημείωσε πως, «κλιμάκιο ειδικών θα μεταβεί στην περιοχή για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών» και συμπλήρωσε πως, υπάρχει πρόβλημα με τα βιβλία που έχουν βραχεί και θα πρέπει να αντικατασταθούν».

Κληθείς να σχολιάσει για το «αν υπάρχει κράτος», είπε πως «υπάρχει κράτος, το κράτος έκανε τον εμβολιασμό στην πανδημία, το κράτος έκανε τις διασώσεις», επισημαίνοντας πως, «χρειαζόμαστε ένα καλύτερο κράτος».

Στο σχόλιο για τους κατοίκους της Καρδίτσας που πιθανώς να αμφιβάλλουν για το αν θα αποζημιωθούν, αφού ακόμα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις από τον Ιανό», διαβεβαίωσε πως, «θα είμαστε δίπλα τους, γι αυτό από την πρώτη ημέρα είναι εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Για το αν είναι όλα έτοιμα για το άνοιγμα των σχολείων, σημείωσε πως, «τα βιβλία είναι στην ώρα τους και το θέμα είναι η Θεσσαλία, όπου πρέπει να αντικατασταθούν.

Όσο αφορά στους εκπαιδευτικούς, πρόκειται για 20.000 κόσμο. Και υπάρχουν κενά, γιατί υπάρχουν άδειες. Κρινόμαστε στην ικανότητά μας να καλύψουμε τα κενά γρήγορα και θα δείτε τις επόμενες ημέρες πως θα καλυφθούν».

«Έχουμε αποδείξει πως, ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε», είπε για την παραίτηση Βαρβιτσιώτη και διαβεβαίωσε ότι, «θα διορθωθούν οι όποιες αρρυθμίες, ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στον Μητσοτάκη».

Σχολιάζοντας τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη είπε πως, «πρώτο υπουργείο που αφορά είναι το Παιδείας, γιατί ο Αντώνης θα μπορούσε να είναι το παιδί καθενός» και προανήγγειλε προγράμματα κατά του bullying και της σχολικής βίας, τα οποία θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.

Ερωτηθείς τέλος για την πιθανότητα ανασχηματισμού, είπε πως είναι απόφαση και ευθύνη του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας πως, «βλέπουμε ότι έχουμε πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο και μία δύσκολη κατάσταση στη Θεσσαλία να αντιμετωπίσουμε».

