Η κακοκαιρία “Daniel” στη Λιβύη άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς (εικόνες)

Δραματική είναι η κατάσταση στη Λιβύη, όπου προκλήθηκαν εκατοντάδες θάνατοι και ανυπολόγιστες καταστροφές, από την κακοκαιρία που πέρασε και από την Ελλάδα.

Πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή σε χιλιαδες νθρώπους στην ανατολική Λιβύη, η οποία επλήγη με τη σειρά της από την καταιγίδα Daniel μετά την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία, ανέφερε χθες, Δευτέρα, επίσημη πηγή.

Περισσότερα από 1.000 πτώματα έχουν περισυλλεγεί στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης που επλήγη από πλημμύρες, δήλωσε σήμερα υπουργός της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, προσθέτοντας πως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή τη στιγμή γνωστός ο συνολικός απολογισμός, αλλά θα είναι πολύ υψηλός.

«Επέστρεψα από την Ντέρνα. Είναι μεγάλη καταστροφή. Πτώματα κείτονται παντού - στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης.

«Ο αριθμός των πτωμάτων που περισυνελέγησαν στην Ντέρνα είναι μεγαλύτερος από 1.000», δήλωσε, προσθέτοντας πως περιμένει ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι «πραγματικά, πραγματικά μεγάλος». «Δεν υπερβάλλω όταν λέω πως το 25% της πόλης έχει εξαφανισθεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει».

Σε παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Almasar, ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, ο Οσάμα Χαμάντ, έκανε λόγο για «περισσότερους από 2.000 νεκρούς και για χιλιάδες αγνοουμένους» μόνο στην πόλη Ντέρνα, αλλά ο απολογισμός αυτός δεν επιβεβαιώθηκε από καμιά ιατρική πηγή ούτε από υπηρεσίες διάσωσης.

Μολονότι τα μέσα ενημέρωσης της ανατολικής Λιβύης αναμετέδωσαν ευρέως τις δηλώσεις του Χαμάντ, οι χωριστοί απολογισμοί που ανέφεραν από διάφορες τοποθεσίες ήταν πολύ κατώτεροι των αριθμών που εκείνος είχε αναφέρει.

«Τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ στην Ντέρνα, στις περιφέρειες του Τζαμπάλ Αλ-Άχνταρ και στο προάστιο Αλ-Μαρτζ», είχε δηλώσει προηγουμένως στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Μασούντ, εκπρόσωπος του επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης.

Στην ανατολική Λιβύη βρίσκονται οι κύριες πετρελαιοπηγές και οι κύριοι τερματικοί σταθμοί εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Η λιβυκή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) κήρυξε «κατάσταση ύψιστου συναγερμού» και «ανέστειλε τις πτήσεις» ανάμεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στις οποίες η δραστηριότητα έχει μειωθεί δραστικά.

