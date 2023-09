Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ερμής και Διας ανάδρομοι και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

“Προσπαθώ να βρω κάτι καλό μέσα στα ανάδρομα… στις 16 του μηνός, μπαίνει σε ορθόδρομη φορά ο Ερμής και τουλάχιστον θα καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον” είπε μεταξύ άλλων η αστρολόγος.

“Όλος ο κόσμος έχει μια θλίψη και ένα βάρος, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όμως ένας Διας είναι ανάδρομος και όσο σκεφτόμαστε θετικά, κάτι καλύτερο θα έρθει”, συνέχισε.

Η Αφροδίτη είναι στο Λιοντάρι και υπάρχει αυξημένη ερωτική διάθεση.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο σε σχέση με τον ανάδρομο Ερμή.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία - Μπέος: θα με κρίνει ο κόσμος, όχι ο Ιωαννίδης και αυτοί που κάθονται στην καρέκλα (βίντεο)

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκότωσε την πρώην σύζυγό του