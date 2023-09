Κοινωνία

Blue Horizon - Ύπαρχος στον ΑΝΤ1: μακάρι να μπορούσα να συναντήσω την οικογένεια του Αντώνη… (βίντεο)

Στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, μίλησε για πρώτη φορά ο ύπαρχος που κατηγορείται για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά. Ξέσπασε σε λυγμούς η σύζυγός του.

Μετά το τραγικό περιστατικό στον Πειραιά και την δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο πλοιο, ο ύπαρχος και ο πλοίαρχος του Blue Horizon, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Για πρώτη φορά, ο ύπαρχος που σύμφωνα με τα βίντεο φέρεται να έσπρωξε τον 36χρονο από τον καταπέλτη του πλοίου, με αποτέλεσμα τον πνιγμό του έκανε για πρώτη φορά δηλώσεις στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Είμαι συντετριμμένος. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Δεν είχα τίποτα προσωπικό με το παιδί. Δεν τον ήξερα. Θέλω να με πιστέψετε όλοι ότι δεν είχα σκοπό να κάνω κακό σε κανέναν. Μακάρι να μπορούσα να αντικρίσω την οικογένεια του Αντώνη και να τους έλεγα πόσο λυπάμαι για αυτό που συνέβη. Μακάρι να μπορούσα να εξηγήσω σε όλους την συμπεριφορά μου”, αναφέρει στην Κέλλυ Χεινοπώρου.

Στην εκπομπή, μίλησε ζωντανά και η σύζυγος του υπάρχου, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς κσι τόνισε ότι ο “άνδρας της δεν είναι τέτοιος άνθρωπος” και ότι “βοηθούσε τον κόσμο και ήταν ένας καλός άνθρωπος” ενώ όπως είπε με τρεμάμενη φωνή, όταν σταθεί πιο δυνατή θέλει να επικοινωνήσει με την οικογένεια του Αντώνη για να συλλυπηθεί.

