Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Κέβιν Πόρτερ κατηγορείται για απόπειρα στραγγαλισμού της φίλης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό κράτηση ο γνωστός παίκτης του ΝΒΑ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

-

Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ συνελήφθη την Δευτέρα και κατηγορήθηκε για επίθεση και απόπειρα στραγγαλισμού, αφού φέρεται να επιτέθηκε στην φίλη του σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.

Ο 23χρονος Πόρτερ κατηγορείται ότι κτύπησε την κοπέλα πολλές φορές και έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό της, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Η 26χρονη γυναίκα, διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ένα κόψιμο στη δεξιά πλευρά του προσώπου της.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6:45 το πρωί στο «Millennium Hilton» κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν, προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ο Πόρτερ παρέμεινε υπό κράτηση από την αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ δεν έγινε αμέσως γνωστό εάν είχε δικηγόρο που θα μπορούσε να τον εκπροσωπήσει.

Στην σχετική ανακοίνωση των Ρόκετς, αναφέρεται: «Βρισκόμαστε στην διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με το θέμα που αφορά τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια αυτήν την στιγμή».

Ο Πόρτερ, επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ του 2019, έχει παίξει τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ. Πέρυσι, είχε κατά μέσο όρο 19,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ ανά αγώνα και υπέγραψε τετραετή επέκταση με τους Ρόκετς αξίας 82,5 εκ. δολαρίων.

Η καριέρα του Πόρτερ, ωστόσο, έχει αμαυρωθεί από ζητήματα εκτός γηπέδου.

Τον Νοέμβριο του 2020, ενώ έπαιζε για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Πόρτερ συνελήφθη αφού η αστυνομία βρήκε ένα γεμάτο πιστόλι και μαριχουάνα στο αυτοκίνητό του μετά από σύγκρουση με ένα όχημα. Ο Πόρτερ ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ότι το όπλο ήταν εκεί και οι κατηγορίες τελικά απορρίφθηκαν.

Οι Καβαλίερς αντάλλαξαν τον Πόρτερ στους Ρόκετς λίγους μήνες αργότερα, αφού φέρεται να «ξέσπασε» στον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, αφού ανακάλυψε ότι το ντουλάπι του είχε μεταφερθεί για να κάνει χώρο για έναν νεοαποκτηθέντα παίκτη.

Τον Απρίλιο του 2021, το NBA επέβαλε στον Πόρτερ πρόστιμο 50.000 δολαρίων για παραβίαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας του πρωταθλήματος COVID-19 όταν επισκέφθηκε ένα στριπτιτζάδικο του Μαϊάμι. Τον Ιανουάριο του 2022, οι Ρόκετς απέκλεισαν τον Πόρτερ για ένα παιχνίδι, αφού ο τότε προπονητής Στίβεν Σάιλας είπε ότι ο παίκτης είχε μια «έμπνευση συζήτηση» και «έχασε την ψυχραιμία του» στο ημίχρονο.

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό