Στο Στρασβούργο ο Μητσοτάκης: Χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή βοήθεια

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, για την οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μόνη της στην αντιμετώπιση μίας κατάστασης που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να τονίσω ότι στις χειρότερες στιγμές οι Έλληνες πρέπει να δουν το καλύτερο πρόσωπο της Ευρώπης, και αυτό πρέπει να κάνουν οι επιτροπές του κοινοβουλίου» τόνισε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κατά την συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των επαφών του με κορυφαίους αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών για τη στήριξη της χώρας μας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πρόσφατων φυσικών καταστροφών.

«Σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό και πόρους, οποιαδήποτε απόφαση χρειαστεί να ληφθεί από το κοινοβούλιο θα την λάβουμε το συντομότερο δυνατό. Διότι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη καταστροφή που συνδέεται με την κλιματική κρίση και απαιτεί πρωτοφανή αποτελεσματικότητα και βοήθεια» πρόσθεσε η κ. Μέτσολα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι βρίσκεται εκεί προκειμένου να κινητοποιηθεί περισσότερη ευρωπαϊκή βοήθεια, τόσο βραχυπρόθεσμα, για να παρασχεθεί αρωγή στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό τώρα, αλλά και μακροπρόθεσμα. «Να έχουμε καλύτερη επίγνωση του γεγονότος ότι τέτοιου είδους φαινόμενα θα εκδηλώνονται με αυξημένη συχνότητα και ότι δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στην άμβλυνση των συνεπειών» είπε.

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε πολύ τολμηροί στην πολιτική μας για τον μετριασμό των επιπτώσεων, την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι όσον αφορά την προσαρμογή. Και, ειλικρινά, τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος για την προσαρμογή απλά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους γεγονότα» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθούν οι δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησης

Ρομπέρτα Μέτσολα: Υπό αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες στεκόμαστε στο πλευρό σας, εκφράζοντας την απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξή μας. Όπως καταλαβαίνω, θα συναντηθείτε τώρα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δύο σύντομα μηνύματα από εμένα. Πρώτα απ' όλα, από πολιτικής άποψης, σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό και πόρους, οποιαδήποτε απόφαση χρειαστεί να ληφθεί από το κοινοβούλιο θα την λάβουμε το συντομότερο δυνατό. Διότι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη καταστροφή που συνδέεται με την κλιματική κρίση και απαιτεί πρωτοφανή αποτελεσματικότητα και βοήθεια.

Δεύτερο σημείο: η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μόνη της στην αντιμετώπιση μίας κατάστασης που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να τονίσω ότι στις χειρότερες στιγμές οι Έλληνες πρέπει να δουν το καλύτερο πρόσωπο της Ευρώπης, και αυτό πρέπει να κάνουν οι επιτροπές του κοινοβουλίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυρία πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Πράγματι, βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί έπρεπε να συναντήσω την πρόεδρο της Επιτροπής και το επιτελείο της το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι βρίσκονται εδώ αυτή την εβδομάδα και για την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (State of the Union).

Ορθώς επισημαίνετε ότι αντιμετωπίσαμε ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο, μία καταστροφή τεραστίων διαστάσεων, κάτι που ήταν ουσιαστικά πέρα από τα μεγέθη που μπορούσαμε να προβλέψουμε. Και έχετε δίκιο ότι σε άνευ προηγουμένου συγκυρίες χρειαζόμαστε μια άνευ προηγουμένου αντίδραση.

Γι' αυτόν τον λόγο βρίσκομαι εδώ, ώστε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερη ευρωπαϊκή βοήθεια, τόσο βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να παρασχεθεί αρωγή στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό τώρα, αλλά και μακροπρόθεσμα, να έχουμε καλύτερη επίγνωση του γεγονότος ότι τέτοιου είδους φαινόμενα θα εκδηλώνονται με αυξημένη συχνότητα και ότι δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στην άμβλυνση των συνεπειών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε πολύ τολμηροί στην πολιτική μας για τον μετριασμό των επιπτώσεων, την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι όσον αφορά την προσαρμογή. Και, ειλικρινά, τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος για την προσαρμογή απλά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους γεγονότα.

Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών θεσμών. Φυσικά θα συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συζητηθεί -σίγουρα θα το θέσω εγώ- στο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Ασφαλώς πρέπει να συζητηθεί και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την αλληλεγγύη σας. Θα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε. Είναι επίσης σημαντικό για τους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς στη Θεσσαλία, οι οποίοι χτυπήθηκαν από αυτή την καταστροφή, να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό τους, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και με συγκεκριμένες πράξεις. Ελπίζουμε ότι στη συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής και την ομάδα της, στη συνέχεια, θα έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα να πούμε.

