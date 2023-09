Life

Κακοκαιρία – Θεσσαλία: η συγκινητική διάσωση σκύλου από πυροσβέστες (βίντεο)

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον σκύλο που αν και τρομαγμένος στην αρχή τους ακολούθησε στην βάρκα για να σωθεί.

Για πολλές ημέρες, μετά την κακοκαιρία "Daniel" που έπληξε την Θεσσαλία, οι διασώσεις συνεχίζονται με την πυροσβεστική να έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, με ένα συγκινητικό βίντεο που ανάρτησε στα social media, δείχνει τη στιγμή που δύο πυροσβέστες κυκλοφορούν με βάρκα σε μια από τις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες και απεγκλώβισαν έναν σκυλάκο που βρισκόταν σε δυσπρόσιτο σημείο μέσα στο πλημμυρισμένο τοπίο.

Το βίντεο ξεκινάει την ώρα της έρευνας των πυροσβεστών μέσα στην πλημμύρα, όπου εντοπίζουν έναν χώρο σαν αποθήκη μες στα νερά και αποφασίζουν να κάνουν κουπί και να ψάξουν εκεί. Όταν φτάνουν, βρίσκουν πάνω στα συντρίμμια ένα σκυλί, το οποίο πανικοβλημένο ψάχνει τρόπο να φύγει από το πλημμυρισμένο τοπίο.

Ο ένας από τους δυο πυροσβέστες το πλησιάζει και αν και φοβισμένο καταφέρνει να το πάρει μαζί του.

Την ώρα που επιστρέφουν το σκυλάκι έχει ηρεμήσει στην αγκαλιά του πυροσβέστη, αν και ήταν τρομαγμένο.





