Κακοκαιρία “Daniel”: 2, 2 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την οικονομική στήριξη της Ελλάδας.

«Έχω εκπλαγεί από τις καταστροφές στην Ελλάδα. Η χώρα σας περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποτέ στην Ευρώπη δεν είχαμε τόσο μεγάλη καταστροφή από πλημμύρες. Οι εικόνες από την Καρδίτσα είναι πολύ λυπητερές. 'Ανδρες, γυναίκες και παιδιά υπομένουν τις καταστροφές με πολύ κουράγιο. Θρηνούμε για τις ζωές που χάθηκαν», δήλωσε η Ούρσουλα Φον Ντε Λάιεν στις κοινές δηλώσεις της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Στρασβούργο, μετά τη συνάντησή τους. «Η Ευρώπη είναι δίπλα στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Είμαστε μια ένωση αλληλεγγύης. Κύριε πρωθυπουργέ σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Μιλήσαμε για τους καλύτερους τρόπους προκειμένου να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές επενδύσεις και χρειάζεται άμεση βοήθεια. Θα είμαστε γρήγοροι, ευέλικτοι και θα βρούμε λύσεις. Θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους της ΕΕ», συνέχισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφέρθηκε σε πέντε άμεσους τρόπους χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα είπε ότι θα αντλήσουμε χρήματα από την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο που δεν δαπανήθηκαν, μίλησε για πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης, για κεφάλαια που θα διοχετευθούν φέτος και για το νέο πρόγραμμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Όλα αυτά τα ταμεία θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν δάση και αγροτικές υποδομές. Θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να έχει 2,2 δισ. ευρώ. Η ΕΕ είναι δίπλα σας για να διοχετεύσει πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα το θέσουμε και αν συμβεί θα έχετε από εκεί 400 εκ ευρω. Η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει πόρους και από το πρόγραμμα Next Generation 2. Θα συνεργαστούμε στενά με τις ελληνικές αρχές και γρήγορα. Σε δύο ημέρες θα βοηθήσουμε. Είμαστε δίπλα σας όχι μόνο σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή αλλά και για να δημιουργήσουμε και ό,τι καταστράφηκε», πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ για την ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκατε και που στέκεστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας την βαρύτητα της κατάστασης ανέφερε ότι η Ελλάδα μέσα σε ένα μήνα υπέστη δύο πολύ μεγάλες καταστροφές, τη μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρώπη και σαν να μην έφτανε αυτό στην συνέχεια είχαμε την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα με τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία της χώρας και της Ευρώπης.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και ευχαρίστησε τις ομάδες μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, που συμμετέχουν ακόμη ενεργά στην προσπάθεια.

Ο πρωθυπουργός έδειξε μια φωτογραφία από την περιοχή Μεταμόρφωση πριν και μετά και τόνισε πως δεν έχουμε ξαναδεί παρόμοια καταστροφή.

Το σημαντικότερο, είπε, είναι οι ζωές των ανθρώπων και οι περιουσίες τους. «Προτεραιότητά μας είναι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στις επιχειρήσεις τους και στηριζόμαστε στην υποστήριξη της Ευρώπης. Το καλό είναι ότι η Οικονομία μας είναι σε καλή κατάσταση και είμαστε σε θέση να καλύψουμε πρώτες ανάγκες χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και μέρος αυτής της στήριξης θα λάβουν οι άνθρωποι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. «Επαναπρογραμματίζουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην ΕΕ για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Θα χρειαστούν πάνω από 2 δις για την ανακατασκευή αυτών που καταστράφηκαν. Με αυτό που βλέπουμε, όσα ξέραμε μέχρι τώρα, δεν ισχύουν και αυτό αφορά και τα μέσα και τα εργαλεία της ΕΕ για να βοηθήσει τους Έλληνες, δεδομένης της μεγάλης κλιματικής αλλαγής. Το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν είχε λάβει υπόψη τέτοιες καταστροφές και δεν μπορούσε να έχει τέτοια κεφάλαια. Είναι προσωπική μου δέσμευση και θα προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερα κεφάλαια για να βοηθήσουμε τις χώρες σε περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών», συνέχισε επαναλαμβάνοντας πως βλέποντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και άλλους πόρους.

«Το σημαντικό είναι να μην απελπιζόμαστε. Η Ευρώπη θα υποστηρίξει τη χώρα μας και ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκατε στο αίτημά μου. Ήδη δημιουργήσαμε task force που θα κάνει τη λεπτομερή δουλειά για να ξεπεράσουμε κλασικά γραφειοκρατικά προβλήματα ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να έρθουν το συντομότερο στην Ελλάδα. Εσείς προσωπικά και η Ε.Ε έχετε στηρίξει την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

