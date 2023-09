Κοινωνία

Λούτσα: Σύλληψη Τούρκου στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” - Είναι ύποπτος για την πολλαπλή δολοφονία

Για ποιον λόγο συνελήφθη ο άνδρας στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών. Το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο μακελειό στην Αρτέμιδα ερευνούν οι Αρχές.

Συνελήφθη ένας Τούρκος υπήκοος, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας βρέθηκε στα χέρια των αρχών έφερε πλαστό διαβατήριο, δύο πλαστές ταυτότητες και σφαίρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες Δευτέρα (11/9) περίπου στις 20.35 όταν η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι, έπειτα από ακτινοσκοπικό έλεγχο (X-RAY) στην χειραποσκευή του, ανευρέθηκαν αντικείμενα που προσομοίαζαν σε φυσίγγια όπλου.

Άμεσα έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί οι οποίοι διαπίστωσαν πως ο συλληφθείς θα αναχωρούσε για Μυτιλήνη, ενώ εντός της χάρτινης σακούλας που κρατούσε υπήρχαν τέσσερα φυσίγγια των 9mm. Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας Πορτογαλίας.

Ερευνάται η σύνδεσή του με το αιματηρό περιστατικό στην Αρτέμιδα.

