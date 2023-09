Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και το μεγάλο πλήγμα από τις πλημμύρες

Ανυπολόγιστες καταστροφές από την θεομηνία στην Θεσσαλία. Μεγάλο πλήγμα και στις καλλιέργειες.

Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία «Ντάνιελ» στον κάμπο της Θεσσαλίας, καθώς πολλά αγροτεμάχια βρίσκονται εδώ και αρκετές ημέρες κάτω από νερό.

Μεγάλο είναι το πλήγμα που δέχθηκε και ο κλάδος της φυτικής παραγωγής και συγκεκριμένα τα φρούτα και οι καρποί, καθώς στην περιοχή της Θεσσαλίας παράγονται 359.000 τόνοι ή το 7% από τους συνολικά 5.495.000 τόνους της χώρας μας, σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών, INCOFRUIT-HELLAS, βάσει των στοιχείων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην περιοχή της Θεσσαλίας καλλιεργείται περίπου το 1/3 των μηλοειδών, από τα οποία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παράγονται οι 129.000 τόνοι από τους 395.000 τόνους πανελλαδικά (μήλα 304.000 τόνοι πανελλαδικά - 84.500 στη Θεσσαλία - Αχλάδια 81.000 τόνους πανελλαδικά - 43.300 τόνοι στη Θεσσαλία).

«Υπάρχουν όντως καταστροφικές συνέπειες από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στην Θεσσαλία. Για τα μήλα και τα ακτινίδια είναι ακόμα πολύ νωρίς να πούμε για τις συνέπειες στους καρπούς, εκτιμούμε ότι θα είναι μειωμένη η προς εμπορία ποσότητά τους» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης και πρόσθεσε «Το επείγον είναι η αποκατάσταση, έστω και προχείρως, στο οδικό δίκτυο στην περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές για την μεταφορά της προς συγκομιδή παραγωγή.

Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη, «τα ασυγκόμιστα αχλάδια είναι λίγες ποσότητες όψιμης ποικιλίας» και όπως σημειώνει «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσπαθήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τη ζημιά τόσο στα φρούτα όσο και στα κηπευτικά» και όπως επισημαίνει «σε κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις από την όποια έλλειψη θα δημιουργήσει αφ' ενός αυξητικές τάσεις στις ήδη αυξημένες τιμές και στις εισαγωγές».

Σε ό,τι αφορά τα νωπά κηπευτικά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το γενικό σύνολο της παραγωγής της χώρας ανέρχεται σε 2.330.000 τόνους και στη Θεσσαλία 278.000 τόνοι (12%). Το μεγαλύτερο ποσοστό επί της παραγωγής εντοπίζεται στην βιομηχανική ντομάτα, όπου από τους 315.000 τόνους που παράγει η χώρα μας, οι 190.000 εντοπίζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όπως είπε ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου «οι περισσότερες εκτάσεις της βιομηχανικής ντομάτας είχαν ήδη συγκομιστεί και εκτιμάται ότι το 25-30% της παραγωγής δεν πρόλαβε να μαζευτεί».

Πάνω από το 30% της συνολικής παραγωγής της χώρας ακρόδρυων δένδρων βρίσκεται στη περιοχή της Θεσσαλίας. Όπως αναγράφονται στα στοιχεία, από τους 111.500 τόνους πανελλαδικής παραγωγής οι 34.500 τόνοι εντοπίζονται στη Θεσσαλία.

Η παραγωγή καρυδιών σε όλη τη χώρα φτάνει τους 37.500 τόνους και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τους 12.000 τόνους, ενώ στα αμύγδαλα, η παραγωγή πανελλαδικά φτάνει τους 29.000 τόνους και στη Θεσσαλία τους 10.600 τόνους.

Μικρότερες είναι οι εκτάσεις σε κάστανα και φιστίκια, όπου πανελλαδικά η παραγωγή ανέρχεται σε 34.000 και 10.400 τόνους αντίστοιχα, ενώ στη Θεσσαλία παράγονται 9.500 και 2.100 τόνοι αντίστοιχα.

Τέλος, λιγότερο επηρεασμένα φαίνεται ότι είναι η παραγωγή των πυρυνόκαρπων, μιας και στη Περιοχή της Θεσσαλίας παράγονται οι 76.000 τόνοι από τους συνολικά 1.119.000 τόνους της χώρας.

