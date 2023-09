Πολιτική

Ηλίας Κασιδιάρης: Ο Δήμος Αθηναίων δεν του παραχωρεί εκλογικό περίπτερο

Πώς αιτιολογεί την ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο και τι θα συμβεί με το δικαίωμα τοποθέτησης αφισών στις στάσεις ΟΑΣΑ.

Την απόφαση να μην δοθεί δημόσιος χώρος για εκλογικά περίπτερα και για δωρεάν προβολή στον συνδυασμό του Ηλία Κασιδιάρη, όπως και το έτος 2019, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στην διά περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση που έκανε την Τρίτη.

Η απόφαση αναφέρει να μη διατεθεί κοινόχρηστος χώρος για την εγκατάσταση εκλογικών περιπτέρων, ούτε να μη δοθεί η δυνατότητα δωρεάν προβολής στα διαφημιστικά πλαίσια στις στάσεις των λεωφορείων.

«Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, πέρα από ιδεολογίες και παρατάξεις, λέει σταθερά ”όχι” στη ρητορική του μίσους και στην προπαγάνδα των ναζί. Η Αθήνα είναι η πόλη της Δημοκρατίας και δεν χωράει τον φασισμό», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης και προσέθεσε: «Η λαϊκή ετυμηγορία θα το επιβεβαιώσει σύντομα».

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Βασίλης Κορομάντζος, σημείωσε: «Θα βρισκόμαστε σθεναρά απέναντι σε κάθε προσπάθεια στρέβλωσης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η Χρυσή Αυγή έχει καταδικαστεί στη συνείδηση των πολιτών και πλησιάζει η ώρα της οριστικής καταδίκης και από τη Δικαιοσύνη. Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων θα είναι πάντοτε ανάχωμα σε κάθε φασιστικό μόρφωμα».

