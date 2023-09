Αθλητικά

Basket League: Η κλήρωση του πρωταθλήματος

Πότε θα γίνει το πρώτο τζάμπολ και οι ημερομηνίες των μεγάλων ντέρμπι ανάμεσα στους «αιώνιους».

Στις 7 Οκτωβρίου αρχίζει η Basket League, με την κληρωτίδα να φέρνει στον δρόμο του πρωταθλητή Ελλάδας 2023 Ολυμπιακό τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το νεοφώτιστο Μαρούσι. Η ΑΕΚ φιλοξενεί το Λαύριο, ο ΠΑΟΚ τον Προμηθέα Πατρών, ο Απόλλων υποδέχεται την Καρδίτσα στην Πάτρα, ενώ το Περιστέρι θα μεταβεί στη Ρόδο για την πρεμιέρα με τον Κολοσσό.

Ο Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Basket League, με τον Παναθηναϊκό. Η «μητέρα των μαχών» στο Φάληρο, αναμένεται να διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου για την 4η αγωνιστική, αφού αν και η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου, o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μπασκόνια για την 5η αγωνιστική της Euroleague την Παρασκευή (27/10), ενώ μία ημέρα νωρίτερα (26/10) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αναντολού Εφές... και επομένως θα μετατεθεί για Δευτέρα (30/10).

Το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» της κανονικής περιόδου θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 20 Ιανουαρίου 2024 με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κατά τη 15η αγωνιστική.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμένεται να «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για πρώτη φορά στον τελικό του Super Cup την 1η Οκτωβρίου στη Ρόδο, ενώ στην πρεμιέρα της Euroleague, στις 6 Οκτωβρίου, o Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Τα υπόλοιπα μεγάλα ματς

Τη 2η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ, ενώ στην 4η αγωνιστική διεξάγεται το Άρης-ΑΕΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα λύσουν τις διαφορές τους στη Θεσσαλονίκη για την 5η αγωνιστική. Το Άρης-Παναθηναϊκός θα πραγματοποιηθεί την 6η αγωνιστική. Δύο αμφίρροπες «μάχες» θα διεξαχθούν στην 7η αγωνιστική, το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Άρης. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» στα Λιόσια την 8η αγωνιστική, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική. Τέλος, στην 11η αγωνιστική το Περιστέρι φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

