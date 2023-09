Τεχνολογία - Επιστήμη

Παναγιώτης Καρύδης για πληγέντες οικισμούς: “Να μετακομίσουν σε άλλα σημεία”

Τι είπε για τα κτίρια που μετά την υποώρηση του νερού θα δείχνυν εξωτερικώς ασφαλή, και για την ευστάθειά τους.

«Δυστυχώς, ήρθε ο καιρός να πληρώσουμε πλέον τα σφάλματα του παρελθόντος των τελευταίων 70 ετών», δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Παναγιώτης Καρύδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Ο καθηγητής ήταν αποκαλυπτικός μιλώντας για το φόβο ότι τα νερά που έχουν κατακλύσει για μέρες τεράστιες περιοχές σε Θεσσαλία, Μαγνησία, Καρδίτσα και Τρίκαλα μπορεί να επηρεάσουν τα θεμέλια των σπιτιών που άντεξαν στην κακοκαιρία Daniel.

Ειδικότερα μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ1, ο κ. Καρύδης έκανε λόγο για «άναρχη, πρόχειρη και σαθρή ανάπτυξη χωρίς σωστό προγραμματισμό, σωστό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά στα κτήρια». Αναφορικά με τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel στις υποδομές, επισήμανε ότι το νερό, σε αυτές τις ποσότητες, δημιουργεί, υπερπιέσεις και κάτω από τα θεμέλια των κτηρίων με συνέπεια τα οικήματα ή οι τσιμεντένιες κατασκευές να γέρνουν, και τα κτίρια να μετακινούνται και να πέφτουν.

«Τα αφανή στοιχεία αυτού του προβλήματος είναι τα δύσκολα» επισήμανε ο κ. Καρύδης αναφέροντας ότι με ειδικές μεθόδους οι επιστήμονες θα πρέπει να διαπιστώσουν τι υποσκαφή έχει γίνει σε άλλα σημεία των κατασκευών, τα οποία με την πρώτη ματιά δεν παρουσιάζουν εμφανές πρόβλημα. «Θα πρέπει να συμμαζευτούν κατά περιοχές και να μετακομίσουν οικισμοί σε σταθερά εδάφη. Τα κτήρια πρέπει να γίνουν με το σύστημα της πιλοτής» πρόσθεσε ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Όπως είπε «θα πρέπει γίνει οργανωμένη δόμηση και να ξεχωρίσει η κατοικία από την αγροτική γη» προσθέτοντας ότι «η μόνιμη κατοικία δεν πρέπει να είναι μέσα στο δάσος ούτε μέσα στα χωράφια».

Αναλύοντας τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το νερό στα πλημμυρισμένα σπίτια, αναφέρθηκε στην συμπεριφορά της αργίλου στις κατασκευές. «Η άργιλος όταν είναι στεγνή είναι ισχυρή, καλό συνδετικό υλικό, και αποδίδει και στον σεισμό γιατί απορροφά τις δονήσεις και έτσι στέκει το κτίριο μια χαρά. Όταν όμως βραχεί έρχεται η άργιλος γίνεται ολισθηρή», αποκάλυψε.

Όσον αφορά τις καταστροφές σε γέφυρες τόνισε ότι είναι μελετημένες και κατασκευασμένες ώστε να δέχονται κατακόρυφα φορτία. Όταν δέχονται πιέσεις οριζοντίως τόσο από νερό όσο και από φερτά υλικά, δεν μπορούν να αντισταθούν.

Ο ίδιος πρότεινε να ξεχάσουμε τις πλημμυρισμένες περιοχές λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξοδέψουμε λεφτά είτε για επισκευές είτε για ανακατασκευές, και δήλωσε προτιμότερο να μεταφερθούν οι οικισμοί σε άλλα, πιο ασφαλή σημεία.

