Κακοκαιρία “Daniel” – Κικίλιας: Δεν έχω μάθει να φυγομαχώ – δεν θα παραιτηθώ

«Θα ήταν εγκληματικό να διατάξουμε εκκένωση στον θεσσαλικό κάμπο, εν ώρα ακραίας κακοκαιρίας», τόνισε ο Κικίλιας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου, απάντησε στα σενάρια περί παραίτησης του, τονίζοντας ότι «σε όλη την πολιτική μου σταδιοδρομία, δεν έχω μάθει να φυγομαχώ» καθιστώντας σαφές ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, αν και συμπλήρωσε πως «η διαμόρφωση του κυβερνητικού σχήματος είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού».

Σε ότι αφορά την κακοκαιρία Daniel και τη σωρεία των προβλημάτων που προκάλεσε, ειδικά στον θεσσαλικό κάμπο, έκανε λόγο για ένα ακραίο φαινόμενο, τονίζοντας πως έπεσαν 600-800 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες, ενώ παράλληλα η κακοκαιρία χτυπούσε και σε άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Ο κ. Κικίλιας υπεραμύνθηκε των χειρισμών του Υπουργείου του, αναφέροντας ότι είχαν σταλεί ειδικές οδηγίες πολλές μέρες πριν ξεσπάσει η κακοκαιρία και ότι οι ειδοποιήσεις μέσω του 112 στάλθηκαν όλες εγκαίρως.

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα, είπε μεταξύ άλλων, ότι «δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει να εκκενωθεί ο θεσσαλικός κάμπος εν μέσω ακραίας κακοκαιρίας και να βγάζαμε στον δρόμο 230.000 ανθρώπους. Θα ήταν εγκληματικό να κάναμε κάτι τέτοιο».

Σε ότι αφορά την κριτική που ακούγεται για τη συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και το ποιος ευθύνεται για την καθυστερημένη είσοδο τους… στη μάχη με την κακοκαιρία, ο κ. Κικίλιας ήταν κατηγορηματικός. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως από την Τετάρτη και αντέδρασαν άμεσα και άρχισαν τις ενέργειες τους το πρωί της Πέμπτης».

«Ούτε τα ελικόπτερα άργησαν να πετάξουν, δεν είναι δυνατόν να πετάνε σε ακραία κακοκαιρία όταν πέφτουν κεραυνοί, ούτε οι σωστικές λέμβοι θα μπορούσαν να βγουν την ώρα της κακοκαιρίας. Το πιθανότερο είναι να είχαμε καταστροφές ακόμα και στις μηχανές τους, από τα φερτά υλικά που κατέβαζαν τα ορμητικά νερά», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας, είπε επίσης ότι μέρες πριν από την κακοκαιρία, όταν υπήρχαν οι πρώτες προβλέψεις, είχαν σταλεί ενημερώσεις σε Περιφέρειες και Δήμους, ενώ τέθηκαν και ερωτήματα, σε πολλά εκ των οποίων δεν δόθηκαν απαντήσεις…

Τέλος και σε ότι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Θεσσαλίας, υπογράμμισε ότι μετά την κακοκαιρία «Ιανός» το 2020, δρομολογήθηκαν και έγιναν αρκετά έργα, αλλά δεν είναι σε θέση να δώσει τα ακριβή στοιχεία ο ίδιος. Συμπλήρωσε δε πως δόθηκαν πολλά χρήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για αντιπλημμυρικά έργα και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε πως αξιοποιήθηκαν.

