Ιταλία – Λαμπεντούζα: Κατά κύματα…. φτάνουν στο νησί πρόσφυγες και μετανάστες

Σχεδόν 100 πλεούμενα με πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν σήμερα στο νοτιότερο νησί της Ιταλίας.

Κατά κύματα φθάνουν τις τελευταίες ώρες στο νησί Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας, τα πλεούμενα που μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες. Το νοτιότερο νησί της Ιταλίας δέχεται διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές και τοπικοί αξιωματούχοι περιγράφουν μια «δραματική κατάσταση».

Ο ημερήσιος αριθμός των πλεούμενων με μετανάστες που φτάνουν στο νησί Λαμπεντούζα έχει ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ – 63 – από τον Οκτώβριο. Σήμερα αναμένεται να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τα 80, είπε νωρίτερα ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Εμανουέλε Ριτσίφαρι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) του νησιού συνωστίζονται περίπου 2.800 πρόσφυγες και μετανάστες, όταν η χωρητικότητα του είναι μόλις 400. Άλλοι 300 έχουν μεταφερθεί σε άλλα σημεία του νησιού.

Όλοι οι μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν το επόμενο διάστημα στη Σικελία, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η Λαμπεντούζα και να δημιουργηθεί χώρος για μελλοντικές αφίξεις. «Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική», τόνισε ο περιφερειάρχης Φιλίπο Ρομάνο.

«Είναι πιθανό να φθάσουμε τις 100 αφίξεις σήμερα, το νησί δεν μπορεί να αντέξει τέτοιους αριθμούς», είπε ο δήμαρχος Φιλίπο Μανίνο στο πρακτορείο ειδήσεων Andkronos.

Από την αρχή του έτους, περίπου 118.500 πλεούμενα με μετανάστες έχουν φθάσει στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από εκείνον της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (64.529).

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία εξελέγη πέρυσι δεσμευόμενη πως θα καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση, δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Αφρικής.

