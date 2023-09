Κοινωνία

Κακοκαιρία Daniel – Θεσσαλία: Χιλιάδες διασώσεις με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται 1.173 άτομα προσωπικού, 19 μηχανήματα έργου, 145 οχήματα γενικής χρήσης και 78 λεωφορεία.

-

Τους 2235 έφτασαν οι πολίτες που απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλία.

Αναλυτικότερα, συνδράμουν με 445 άτομα, 29 άτομα από τον Ειδικό Διακλαδικό Λόχο Αντιμετώπισης Πυρηνικής - Βιολογικής - Χημικής ‘Άμυνας σε 5 ομάδες, 80 πτυχιούχους πολιτικούς μηχανικούς και 5 αξιωματικούς Υγειονομικού.

Έχουν διαθέσει έως τώρα από χερσαία μέσα 57 μηχανήματα έργου, 70 οχήματα γενικής χρήσης, μια γέφυρα, δέκα γεννήτριες, 71 λέμβους απεγκλωβισμού, δύο ασθενοφόρα και εννέα λεωφορεία.

Από ιπτάμενα μέσα έχουν διατεθεί συνολικά εννέα ελικόπτερα και συγκεκριμένα δύο Chinook, ένα AS 332, ένα S-70, 3 UH-1H, ένα ΑΒ 205 και ένα Β-212. Από πλωτά μέσα έχουν διατεθεί μια φρεγάτα και ένα αρματαγωγό.

Επίσης, οι ‘Ένοπλες Δυνάμεις έχουν διαθέσει 17.160 λίτρα καύσιμα, 1.140 ράντζα, 1545 κουβέρτες, 400 υποθέματα, δέκα τραπέζια και 42 καρέκλες.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται 1.173 άτομα προσωπικού, 19 μηχανήματα έργου, 145 οχήματα γενικής χρήσης και 78 λεωφορεία.

Επίσης, σε ετοιμότητα βρίσκονται από ιπτάμενα μέσα ένα αεροσκάφος C-130: δυο ελικόπτερα Chikook, δύο ελικόπτερα ΝΗ-90 και 3 UH-1H, ενώ από μέσα του Πολεμικού Ναυτικού είναι σε ετοιμότητα ένα πλοίο ταχείας μεταφοράς.

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Ιταλία – Λαμπεντούζα: Κατά κύματα…. φτάνουν στο νησί πρόσφυγες και μετανάστες

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό