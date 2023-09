Κόσμος

Πούτιν: Ο Ίλον Μασκ είναι εξαίρετος άνθρωπος

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας έπλεξε δημόσια το εγκώμιο του νοτιοαφρικανικής καταγωγής επιχειρηματία. Έπαινοι για Μασκ και από τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έπλεξε το εγκώμιο του νοτιοαφρικανικής καταγωγής επιχειρηματία Ίλον Μασκ, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαίρετο άνθρωπο» και επιχειρηματία, η εταιρεία SpaceX του οποίου έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παίκτη στη βιομηχανία των διαστημικών μεταφορών.

Αυτός ο δημόσιος έπαινος εκ μέρους του Πούτιν έγινε λίγες ημέρες αφότου ο Μασκ είπε ότι απέρριψε πέρυσι το αίτημα της Ουκρανίας να ενεργοποιήσει το δορυφορικό δίκτυο Starlink πάνω από το λιμάνι της Σεβαστούπολης, στην Κριμαία, για να βοηθήσει σε μια επίθεση εναντίον του ρωσικού στόλου, εξηγώντας ότι φοβόταν πως θα γινόταν συνεργός σε μια «σημαντική» πολεμική ενέργεια.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ επαίνεσε επίσης τον Μασκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ για αυτήν την απόφασή του, για την οποία Ουκρανοί πολιτικοί του άσκησαν δριμεία κριτική.

Ο Πούτιν, μιλώντας σε ένα οικονομικό φόρουμ στη ρωσική Άπω Ανατολή, δεν αναφέρθηκε στο θέμα του Starlink, όμως ρωτήθηκε για την επιτυχία της εταιρείας SpaceX και απάντησε: «Όσον αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον Ίλον Μασκ (…) είναι αναμφίβολα εξαίρετο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και νομίζω ότι το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Είναι ένας δραστήριος και ταλαντούχος επιχειρηματίας και έχει πετύχει πολλά, με τη στήριξη και του αμερικανικού κράτους».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να συνεχίσει το δικό της διαστημικό πρόγραμμα, παρά την αποτυχία της αποστολής της στη Σελήνη τον περασμένο μήνα.

