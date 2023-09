Κόσμος

Λιβύη - Μεγαλώνει η λίστα: Ξεπέρασαν τις 5000 τα θύματα του “Daniel” (βίντεο)

Επιβεβαιώθηκαν οι απαισιόδοξες προσβλέψεις που μιλούσαν για εκατόμβη νεκρών στην αφρικανική χώρα.

Όλο και πιο οδυνηρές αποκαλύπτονται οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel στη Λίβύη.Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης αυξήθηκε στους 5.300, όπως μετέδωσε το βράδυ της Δευτέρας το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών , της κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην Ανατολική Λιβύη, ανέφερε ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. «Οι τοπικές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν την έρευνα για αγνοούμενους», είπε ο Μοχάμεντ Αμπολμόσα, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, και κάλεσε σε «διεθνή παρέμβαση για βοήθεια στις προσπάθειες διάσωσης».

BREAKING: Death toll from Storm Daniel in Libya rises to 5,300, local officials say pic.twitter.com/eXfKbE0jYX — BNO News (@BNONews) September 12, 2023

Τη Δευτέρα, το Συμβούλιο της Προεδρίας της Λιβύης απηύθυνε έκκληση στις φίλα προσκείμενες χώρες και τις διεθνείς ομάδες βοήθειας να συντρέξουν στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην ανατολική περιοχή. Άλλες πόλεις και κωμοπόλεις που επλήγησαν από την καταστροφή του Σαββατοκύριακου είναι η Βεγγάζη, η Bayda, το Al Marj και η Soussa. Ο Abdul Hamid Dbeibeh, επικεφαλής της κυβέρνησης ενότητας της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη, κήρυξε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες ως ζώνες καταστροφής και κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

