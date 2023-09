Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Χωριά θαμμένα στη λάσπη - Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα, τα νεκρά ζώα που παραμένουν στις πληγείσες περιοχές αποτελούν υγειονομική βόμβα για την ανάπτυξη ασθενειών.

-

Απόγνωση και καταστροφή επικρατεί στον Θεσσαλικό Κάμπο μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel. Πολλά χωριά είναι πλημμυρισμένα και αποκλεισμένα, καλλιέργειες και επιχειρήσεις έχουν εξαφανιστεί, ενώ νεκρά ζώα, σκουπίδια και επικίνδυνα υλικά στα λιμνάζοντα ύδατα συνθέτουν την υγειονομική βόμβα που απειλεί την περιοχή της Θεσσαλίας.

Την ίδια ώρα κλειστή εξακολουθεί να παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα Τέμπη συνεχίζεται η αγωνία των κατοίκων για την αντοχή των αναχωμάτων του Πηνειού.

Μηχανήματα των ενόπλων δυνάμεων και του στρατού καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Ωστόσο, παραμένει ακόμη πολλή λάσπη και νερό κάνοντας αδύνατη την κυκλοφορία των οχημάτων για μία ακόμη μέρα.

Πολλές ζημιές έχει και η σιδηροδρομική γραμμή από τη Λάρισα προς το Βόλο, καθώς έχουν ξηλωθεί οι γραμμές. Υπάρχουν ζητήματα και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου στο νομό Λάρισας αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία.

Χωρίς ηλεκτροδότηση, έχουν μείνει τμήματα του Βόλου, μεγάλα κεντρικά τμήματα της Νέας Ιωνίας και πολλών προαστίων, ενώ πολλές περιοχές δεν έχουν και πόσιμο νερό που παρέχεται κατά διαστήματα σε κεντρικούς τομείς. Στον νομό, έχουν αρχίσει οι αυτοψίες των σχολικών κτηρίων.

Υγειονομική «βόμβα» τα νεκρά ζώα

Την ίδια ώρα, τα νεκρά ζώα που παραμένουν στις πληγείσες περιοχές αποτελούν υγειονομική βόμβα για την ανάπτυξη ασθενειών.

Ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης επισήμανε ότι ο βασικός κίνδυνος σε πρώτη φάση είναι οι γαστρεντερίτιδες, λόγω της επαφής του νερού με μικρόβια από τις αποχετεύσεις. Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι υπάρχουν 46 περιστατικά γαστρεντερίτιδας και 24 αναπνευστικού στις πληγείσες περιοχές. Μόνο έξι περιστατικά νοσηλεύονται, με γαστρεντερίτιδα.

Τα νεκρά ζώα που απομακρύνονται μεταφέρονται σε περιοχές της Ημαθίας και της Αρκαδίας όπου και θα αποτεφρωθούν σε ειδικούς κλιβάνους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ