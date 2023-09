Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel” – Μπέος για νερό: Δεν μπορεί η Υπουργός από την Αθήνα να μας πει αν θα πλύνουμε τα ρούχα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αντίθετη γραμμή από το υπουργείο Υγείας ο δήμαρχος Βόλου, που εν αναμονή του πορίσματος του Γενικού Χημείου μίλησε στον ΑΝΤ1.

-

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δήμαρχος Βόλου, αναφέροντας πως μέχρι χθες έχουν ελεγχθεί 3057 σπίτια από το υπουργείο στον Βόλο.

Ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή όχι του νερού στην πόλη και απάντησε δεικτικά στην Ειρήνη Αγαπηδάκη, λέγοντας ότι, «η υπουργός δεν μπορεί από την Αθήνα να γνωρίζει, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μας ότι το νερό είναι ακατάλληλο για να πλύνουμε τα ρούχα μας».

Και εξήγησε πως, «το νερό δεν είναι πόσιμο, αλλά χλωριώνεται και μπορούμε να πλυθούμε ή να πλύνουμε τα ρούχα μας».

Συμπλήρωσε πως, σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, εξηγώντας πως, αντίθετα από τη Λάρισα, «ο Βόλος δεν έχει λιμνάζοντα νερά».

«Το νερό δεν είναι πόσιμο, γιατί έχουν καταστραφεί οι πηγές στο βουνό, όμως είναι κατάλληλο για χρήση γιατί έρχεται από γεωτρήσεις», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ