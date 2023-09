Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία - Τι εξετάζεται

Τα σχολεία της Θεσσαλίας δεν άνοιξαν στις 11 Σεπτεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Daniel

Σύσκεψη με αντικείμενο τα σχολεία στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με το υπουργείο Παιδείας να εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις για τις μονάδες που δεν είναι εφικτό να λειτουργήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Όλα τα σχολεία δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν σε μία εβδομάδα […] θα δούμε όλες τις εναλλακτικές που έχουμε στη διάθεσή μας, για παράδειγμα να πάνε οι μαθητές σε όμορα σχολεία», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη γίνονται ήδη έλεγχοι στα σχολεία και ενδέχεται ορισμένα εξ αυτών να μην μπορούν να ανοίξουν για μήνες. «Εκεί θα υπάρξει παρέμβαση για να δούμε αν μπορούμε να χτίσουμε οικίσκους» σημείωσε.

«Δεν έχουμε ώρα για χάσιμο» τόνισε ο υπουργός Παιδείας συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων ότι η ψυχολογική υποστήριξη είναι απολύτως αναγκαία και για τον λόγο αυτό μεταβαίνουν ειδικοί στην περιοχή.

Πρόβλημα, όπως είπε, υπάρχει και με τα βιβλία. «Είμαστε δίπλα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι στη Θεσσαλία υπάρχουν περίπου 88.000 μαθητές, 10.000 εκπαιδευτικοί και 1.000 σχολικές μονάδες.

Μακρή: Κανένα σχολείο δεν θα ανοίξει στη Θεσσαλία αν δεν υπάρχει πλήρης ασφάλεια

«Κανένα σχολείο σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης στην περιοχή της Θεσσαλίας δεν πρόκειται να ανοίξει αν δεν υπάρχει πλήρης ασφάλεια, και αυτό περιλαμβάνει και την υγειονομική ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών», ανέφερε από την πλευρά της μιλώντας στη Βουλή η υφυπουργός Παιδείας, Ζέτα Μακρή.

Επεσήμανε, δε, ότι «δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή η καταγραφή της εικόνας των ζημιών στο σύνολο των σχολικών συγκροτημάτων, ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε πόσα μπορεί να λειτουργήσουν την ερχόμενη εβδομάδα».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων θα μπορεί να λειτουργήσει. «Καθημερινά κάνουμε τηλεδιασκέψεις με όλους τους διευθυντές των σχολείων και αύριο Τετάρτη θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για τα σχολεία που θα χρειαστούν συστέγαση η μετακίνηση», ανέφερε η κ. Μακρή. Πρόσθεσε επίσης ότι «ήδη έχουν ξεκινήσει επιμορφώσεις για την ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και γονιών στους θεσσαλικούς νομούς».

