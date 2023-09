Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Πάνω από 11000 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Συνεχίζονται οι διασώσεις από τους πυροσβέστες, ενώ οι κλήσεις για βοήθεια δεν σταματούν. Τα αναλυτικά στοιχεία.

Συνολικά 4.592 διασώσεις-απομακρύνσεις ατόμων, που μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία ,έχουν πραγματοποιηθεί από τις 7 το πρωί της Τρίτης 5 Σεπτεμβρίου, έως τις 9 το πρωί σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 11.409 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 9.042 κλήσεις σε:

Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Σκιάθο και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2.573 αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.574 άτομα.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 961 κλήσεις σε:

περιοχές της βόρειας Εύβοιας, Δομοκό και Λαμία Φθιώτιδας καθώς και στη Θήβα και τη Λιβαδειά Βοιωτίας και πραγματοποιήθηκαν 400 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 152 άτομα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 40 κλήσεις σε:

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Κατερίνη Πιερίας και πραγματοποιήθηκαν 3 αντλήσεις υδάτων, 25 κοπές δέντρων και 4 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 152 κλήσεις σε:

Σπέτσες, Επίδαυρο, Κρανίδι, Μονεμβασιά και Κόρινθο και πραγματοποιήθηκαν 112 αντλήσεις υδάτων, 7 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 15 άτομα.

Στην Περιφέρεια Αττικής 1.214 κλήσεις, σε:

περιοχές του λεκανοπεδίου, καθώς και στα νησιά Αίγινα και Αγκίστρι και πραγματοποιήθηκαν 819 αντλήσεις υδάτων, 75 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 44 άτομα.

Επίσης, από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και χθες, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 807 διασώσεις-απομακρύνσεις ατόμων με εναέρια μέσα.

Ταυτόχρονα, τα εναέρια και επίγεια μέσα καθώς και Σ.μη.Ε.Α. του Π.Σ. μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα και είδη κλινοστρωμνής, σε πληγέντες των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

