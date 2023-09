Life

“Ψυχοκόρες”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (εικόνες)

Για μια σειρά που θα αφήσει ιστορία στην μυθοπλασία κάνουν λόγο όσοι είδαν τα πρώτα επεισόδια της σειράς του ANT1+

Οι «Ψυχοκόρες», η νέα δραματική σειρά εποχής που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, έχει ξεκινήσει δυναμικά και κάθε επεισόδιο μας βυθίζει όλο και περισσότερο στη δεκαετία του 1950 και στην εποχή όπου το γυναικείο σώμα ήταν, ταυτόχρονα, τόπος ιερός και νόμισμα επιβίωσης.

Όσοι είδαν τα πρώτα συνταρακτικά επεισόδια μιλούν ήδη για μια σειρά που θα αφήσει ιστορία στην ελληνική μυθοπλασία, χάρη στις αριστουργηματικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της, αλλά και στην πρωτότυπη θεματολογία της που φέρνει στο φως τον θεσμό-πληγή των ψυχοκορών.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 5 - «Φίλος ή Εχθρός;»

Η Φρόσω προσπαθεί να το σκάσει από τους παραγιούς του Νάτση. Η Μάγια δίνει μια επιτυχημένη ομιλία στα Μέγαρα και μαζί με την Βασιλική δίνουν συνέντευξη στην εφημερίδα «Πόλις», όπου η Βασιλική βρίσκει ευκαιρία να αναφερθεί στις αδερφές της. Ο Ερμής συνεχίζει να εκβιάζει τη Βασιλική, ενώ η περιέργεια του Παύλου για εκείνη μεγαλώνει. Η Δεσποινιώ προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του Κοσμά Κοτρώτση. Η εξάρτηση της Νέλλας από το όπιο αυξάνεται, ενώ επιστρέφει και ο γιος της ο Σώτος από τις σπουδές του στο εξωτερικό, τον οποίο γνωρίζει τυχαία η Μαρίκα, στην προσπάθειά της να βρει τη Βικτωρία.





Επεισόδιο 6 - «Καλύτερα τα ψέματα»

Η Φρόσω ξεφεύγει από τον Θωμά, τον εργάτη του Νάτση, και τρέχει πληγωμένη στο δάσος για να κρυφτεί. Εκεί τη βρίσκει ο Μέλιος και την περιθάλπει στην καλύβα του. Η Μαρίκα, που μοιάζει να βρίσκει έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Σώτου, βλέπει κατά λάθος τη Νέλλα με τον εραστή της Τάσο, αλλά και την Όλγα να προσπαθεί με πρωτόγονους τρόπους να απαλλαγεί από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Η Μάγια συναντά τη Βικτωρία, την ίδια στιγμή που οι υποψίες του Παύλου για τις πραγματικές γνώσεις της Βασιλικής μεγαλώνουν. Ταυτόχρονα, μεγαλώνει και η αντιδραστική του συμπεριφορά απέναντι στη Μάγια.

#Psyxokores

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη, Γιάννης Εξηντάρης

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

