Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για την εκπομπή Το Πρωινό.

"Αύριο έχουμε Νέα Σελήνη στην Παρθένο που σημαίνει έμφαση σε υγεία και επαγγελματικά" είπε μεταξύ άλλων η αστρολόγος.

Και συνέχισε "θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις και ευχάριστες στιγμές".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο σε σχέση με τον ανάδρομο Ερμή.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





