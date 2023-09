Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακεία: Κλειστά την Πέμπτη σε όλη την Αττική

Ταλαιπωρία περιμένει αύριο όσους θα χρειαστεί να επισκεφτούν φαρμακείο καθώς θα πρέπει να αναζητήσουν τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επίσημη αργία για όλα ανεξαιρέτως τα φαρμακεία της δύναμης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Το κοινό θα εξυπηρετηθεί από τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όπως γίνεται σε όλες τις επίσημες αργίες των φαρμακείων.

