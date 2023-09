Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Επιστολή Ερντογάν σε Σακελλαροπούλου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ραπέστειλε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες που έπληξαν την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για τα θύματα από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες και τονίζει ότι η Τουρκία, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, είναι έτοιμη να στηρίξει τη γείτονα χώρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

