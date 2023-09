Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Τα παιδιά μας τα πήρε ο Θεούλης, κατέθεσε η μητέρα της

Τι κατέθεσαν η μητέρα και ο πατριός της Ρούλας Πισπιρίγκου, που δικάζεται για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

«Πιστεύω στην αθωότητα της. Δεν θα σκότωνε τα παιδιά της η κόρη μου» κατέθεσε στο ΜΟΔ η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, που δικάζεται για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Η κ. Ελένη Λεγάτου, τρίτη μάρτυρας υπεράσπισης στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, όπως η αδελφή και ο θείος της κατηγορουμένης, οι καταθέσεις των οποίων προηγήθηκαν, δήλωσε στο δικαστήριο πως η κόρη της ήταν μία «μητέρα υπόδειγμα» που δεν θα στρεφόταν ποτέ κατά των παιδιών της. «Δεν θα σκότωνε τα παιδιά της. Ήταν μάνα, μπορεί καλύτερη και από εμένα. Εγώ δούλευα. Μπορεί να μη μπορούσα να της προσφέρω πολλά. Η Ρούλα μου ήταν πάνω στα παιδιά της. Ήταν υπόδειγμα μητέρας. Πιστεύω στην αθωότητά της» είπε.

Με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, η μάρτυρας τόνισε πως έχει χάσει τρία εγγόνια και η κόρη της βρίσκεται στην φυλακή. «Έχω επιβαρυνθεί πολύ ψυχολογικά. Έχω χάσει τρία εγγόνια, ένα-ένα έφευγε, και το παιδί μου είναι στη φυλακή. Ήρθε η Ίριδα για να δώσει χαρά και έφυγε πάλι, μας τα πήρε ο Θεούλης».

Η κ. Λεγάτου περιέγραψε την κατηγορούμενη ως ένα ήσυχο παιδί, ενώ αναφερόμενη στην σχέση της Ρούλας Πισπιρίγκου με τον Μάνο Δασκαλάκη, την χαρακτήρισε «πολύ καλή». Κατά την μάρτυρα, η εξωσυζυγική σχέση του κ. Δασκαλάκη ήταν «περιστασιακή» που «ήρθε και πέρασε».

Σε ερωτήσεις για τον χαρακτήρα της κατηγορουμένης και τις αναφορές ότι ήταν «ψυχρή» στους θανάτους των τριών κοριτσιών της, η κ. Λεγάτου κατέθεσε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν εκδήλωνε το συναίσθημά της μπροστά σε άλλους και πως ήταν άνθρωπος κλειστός. Είπε επίσης μετά από σχετική ερώτηση, ότι όταν η κόρη της έχασε την Μαλένα, το πρώτο παιδί της οικογένειας που πέθανε, «κάθε μέρα πήγαινε στο νεκροταφείο, έκλαιγε συνέχεια στο σπίτι, έκλαιγε και στο νεκροταφείο. Δε μπορούσε να το συνειδητοποιήσει».

Ο πατριός της Ρούλας Πισπιρίγκου κ. Γιώργος Γεωργίου, κατέθεσε, κλαίγοντας, πως η τελευταία φορά που άκουσε δια ζώσης την Τζωρτζίνα ήταν όταν την μετέφεραν οι ίδιοι, τον Απρίλιο του 2021, στο Καραμανδάνειο.

«Ήταν η τελευταία φορά που άκουσα τη Τζωρτζίνα μου. Επειδή κόρναρα για να την πάω στο Καραμανδάνειο, είπε "παππού πάμε γάμο;". Τελευταία φορά…» είπε ανάμεσα σε δάκρυα ο σύντροφος της μητέρας της κατηγορουμένης.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο αναισθησιολόγος του Καραμανδάνειου καθυστέρησε να διασωληνώσει το παιδί. «Αν δεν είχε καθυστερήσει αυτός με τη διασωλήνωση το παιδί μπορεί να είχε σωθεί» ανέφερε ο κ. Γεωργίου.

Πρόεδρος: Τι ξέρετε για τον αναισθησιολόγο;

Μάρτυρας: Στις 11 Απριλίου μίλησα το μεσημέρι με βιντεοκλήση με τη Τζωρτζίνα. Το απόγευμα μας πήρε (η κατηγορούμενη) και μας είπε ότι δεν είναι καλά το παιδί και να πάμε στο νοσοκομείο. Γύρω στις 18.30; Δεν θυμάμαι καλά τις ώρες…τι διαφορά έχει;

Πρόεδρος: Ότι στις 18.30 δεν είχε συμβεί το επεισόδιο! Αυτή τη διαφορά έχει!

Ο μάρτυρας είπε ότι άκουσε πως ο γιατρός άργησε να φθάσει στο νοσοκομείο τόσο από μέλος της οικογένειας Δασκαλάκη όσο και από τον ίδιο τον πατέρα της Τζωρτζίνας που είχε πει πως ο αναισθησιολόγος είχε φθάσει δέκα λεπτά μετά από εκείνον.

Η δίκη συνεχίζεται.

