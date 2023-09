Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία Daniel – Θεσσαλία: Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας και λοιμώξεων του αναπνευστικού

Αναλυτικά στοιχεία για την ασφάλεια του νερού. Σε ποιους δήμους είναι ακατάλληλο. Η ενημέρωση στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, από την Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στις 26 υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ που βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, προσήλθαν χθες και σήμερα, 1.396 πολίτες για διάφορα ενοχλήματα υγείας. Από αυτούς, 48 διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα και 65 με λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Δηλαδή, δύο κρούσματα γαστρεντερίτιδας παραπάνω από χθες και 41 λοιμώξεις του αναπνευστικού. Τα παραπάνω ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Σχετικά με την ασφάλεια του νερού:

Δήμος Βόλου, το νερό δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση

Δήμος Νοτίου Πηλίου, το νερό είναι ακατάλληλο

Δήμος Αρμυρού, κατάλληλο

Δήμος Ρήγα Φεραίου, κατάλληλο

Δήμος Παλαμά, ακατάλληλο

Δήμος Σοφάδων, ακατάλληλο

Δήμος Καρδίτσας, κατάλληλο

Δήμος Μουζακίου, κατάλληλο

Δήμος Αργιθέας, ακατάλληλο

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ακατάλληλο

Λάρισα

Δήμος Λάρισας, το νερό είναι κατάλληλο

Δήμος Ελασσόνας, κατάλληλο

Δήμος Φαρσάλων, ακατάλληλο

Δήμος Τυρνάβου, κατάλληλο

Δήμος Κιλελέρ, ακατάλληλο

Δήμος Αγιάς, κατάλληλο

Δήμος Τεμπών, κατάλληλο

Τρίκαλα

Δήμος Τρικκαίων, το νερό είναι κατάλληλο

Δήμος Πύλης, ακατάλληλο

Δήμος Μετεώρων, κατάλληλο

Δήμος Φαρκαδόνας, ακατάλληλο

Έχει ενταθεί η εντομολογική επιτήρηση και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, κατέληξε η κ. Αγαπηδάκη.

