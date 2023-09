Οικονομία

Θεσσαλία - Αισχροκέρδεια: Τα μέτρα για την στήριξη των καταναλωτών

Οι ενέργειες του υπ. Ανάπτυξης για τη στήριξη των καταναλωτών στη Θεσσαλία και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Για τη στήριξη των καταναλωτών στη Θεσσαλία που επλήγη από την κακοκαιρία και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

1. Κλιμάκια ελεγκτών της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλία για να ελέγξουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ανώτατη τιμή πώλησης στο εμφιαλωμένο νερό και το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, ενώ έλεγχοι διενεργούνται και στις τιμές πώλησης των προϊόντων στις λαϊκές αγορές.

2. Η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) απέστειλε επιστολή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης (τομέας Εμπορίου) των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας ώστε να διενεργούν σε καθημερινή βάση ελέγχους στις λαϊκές αγορές καθώς και σε όλα τα σημεία πώλησης εμφιαλωμένου νερού.

3. Έχουμε ζητήσει από τις υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ) και αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών και επίπλων να προχωρήσουν σε εκπτώσεις προς τους καταναλωτές στη Θεσσαλία. Οι εκπτώσεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 20% τόσο σε τρόφιμα και απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό αγαθά όσο και έπιπλα και ηλεκτρικά είδη.

Η ανακοίνωση του ύψους των εκπτώσεων γίνεται από την κάθε εταιρεία.

