Κακοκαιρία “Daniel”: Συνάντηση Μητσοτάκη - Κικίλια στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε ο πρωθυπουργός τη στιγμή που «φουντώνουν» τα σενάρια περί ανασχηματισμού.

Συνάντηση είχαν το απόγευμα της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βασίλη Κικίλια στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον οποίο συζήτησαν για θέματα αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας.

Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας θέλησαν να βάλουν τέλος στα σενάρια περί απομάκρυνσής του από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των συνεργασιών που έχει ο πρωθυπουργός με τους υπουργούς του.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου, απάντησε στα σενάρια περί παραίτησης του, τονίζοντας ότι «σε όλη την πολιτική μου σταδιοδρομία, δεν έχω μάθει να φυγομαχώ» καθιστώντας σαφές ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, αν και συμπλήρωσε πως «η διαμόρφωση του κυβερνητικού σχήματος είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού».

Μαρινάκης για ανασχηματισμό: Δεν υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση αυτή τη στιγμή

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις φήμες περί ανασχηματισμού είπε σήμερα σε συνέντευξή του στα Parapolitika FM «δεν υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση αυτή τη στιγμή».

Χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως «αν κάθε φορά που γράφονταν αυτά γίνονταν, τότε θα είχαμε ανασχηματισμό κάθε ένα μήνα και εκλογές κάθε έξι μήνες. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κάποια τέτοια διάθεση αυτή τη στιγμή. Η διάθεση που υπάρχει και από τον πρωθυπουργό και από την Κυβέρνηση είναι να εργαστούμε όλοι μαζί σκληρά, ούτως ώστε να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν. Θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Ο ίδιος συμπλήρωσε πάντως ότι «αυτό δεν σημαίνει, προφανώς, ότι άπαντες δεν αξιολογούμαστε καθημερινώς».

