Φωτιές: Ο απολογισμός του 24ώρου από την Πυροσβεστική

Δεκάδες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Συνολικά 27 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη χώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης τους.

Παράλληλα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε:

Δασική έκταση στην περιοχή Δίβρη Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μελά Σκύρου, όπου επιχειρούν 11 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

όπου επιχειρούν 11 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α. Στην αγροτοδασική πυρκαγιά στον Καβαλλάρη Κιλκίς, που είναι σε εξέλιξη, επιχειρούν 51 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

