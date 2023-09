Οικονομία

Κακοκαιρία Daniel – Χατζηδάκης: Πως θα επηρεαστούν οι εξαγγελίες παροχών στη ΔΕΘ

Θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός εντός των επόμενων ημερών για την αντιμετώπιση των καταστροφών στη Θεσσαλία.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέροντας πως δημιουργείται νέος έκτακτος μηχανισμός από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την ταχεία αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών, καθώς «στόχος μας είναι να αντιμετωπίζουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα τα προβλήματα και να προσφέρουμε ανακούφιση στους πληγέντες».

Ερωτηθείς αν υπάρχει αποτίμηση του συνόλου της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε από την φονική κακοκαιρία, απάντησε ότι «είναι νωρίς για να έχουμε μια ακριβή εικόνα. Μιλάμε όμως για δις ευρώ. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε λίγες μέρες κι αυτή θα αποτυπωθεί τόσο στο προσχέδιο του επόμενου προϋπολογισμού που θα κατατεθεί εντός του Οκτωβρίου στη Βουλή, αλλά κι ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού που θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών στη Βουλή για την αντιμετώπιση των καταστροφών στη Θεσσαλία και θα είναι ύψους περίπου 600 εκ. ευρώ».

Σε ότι αφορά τις αναμενόμενες εξαγγελίες παροχών από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και πως αυτές θα επηρεαστούν από τις οικονομικές συνέπειες της κακοκαιρίας, υπογράμμισε ότι «η χώρα μας έχει πολύ πιο ισχυρή οικονομία σήμερα σε σχέση με το 2019, αλλά δεν γίναμε και Ελβετία…», ξεκαθαρίζοντας πως οι επόμενες κινήσεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης θα είναι μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνική ευαισθησία που θέλει να δείξει η Κυβέρνηση και των πραγματικών αντοχών της Οικονομίας.

«Ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% είναι αδιαπραγμάτευτος και δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό θα έδινε κακό σήμα στις αγορές και τους Οίκους Αξιολόγησης, την ώρα που αναμένουμε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Δεν πρέπει να δώσουμε την εικόνα ότι ξανακυλάμε», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Μιλώντας συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες παροχών στη ΔΕΘ, είπε ότι αυτές θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, αλλά έχει την αίσθηση ότι η προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους που δεν θα πάρουν αύξηση λόγω του νόμου Κατρούγκαλου θα δοθεί είτε τον Δεκέμβρη είτε τον Γενάρη, όπως πιστεύει ότι θα δοθεί και το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες. Αντίθετα δεν είναι αισιόδοξος και για την συνέχιση της καταβολής τους Market Pass πέραν του διμήνου.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε πως τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που παρατηρήθηκαν μετά την κακοκαιρία Daniel θα αντιμετωπιστούν αποφασιστικά και θα παταχθούν. Επίσης δήλωσε ότι και φέτος θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης με κάποιες απαιτούμενες αλλαγές.

