Ιωάννινα: Πέθανε ξαφνικά 20χρονη στο νοσοκομείο

Ανείπωτη τραγωδία στα Ιωάννινα. Το κορίτσι μπήκε στο νοσοκομείο για αμυγδαλίτιδα και πέθανε από ανακοπή.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στα Ιωάννινα με 20χρονη από τη Χίο, που ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να χάνει τη ζωή της ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία.

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική πριν από μία εβδομάδα και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες διαγνώσθηκε αμυγδαλίτιδα.

Η κατάστασή της ωστόσο αντί να βελτιώνεται γινόταν χειρότερη. Έγινε αξονική τομογραφία και παρέμεινε στην Κλινική.

Την Τετάρτη και κατά την διάρκεια εξετάσεων η κοπέλα έπαθε ανακοπή. Διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου όπου και νωρίς το μεσημέρι κατέληξε.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το κορίτσι δεν είχε ιατρικό ιστορικό, δεν αντιμετώπιζε χρόνιο νόσημα και δεν είχε διαγνωστεί κανένα καρδιολογικό πρόβλημα στο παρελθόν.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν ως εκ τούτου είναι πολλά και κρίσιμα. Κι αυτό γιατί η νεαρή κοπέλα που διαγνώσθηκε με αμυγδαλίτιδα παρέμεινε αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο με την κατάστασή της να χειροτερεύει συνεχώς και στο τέλος να χάσει τη ζωή της.

