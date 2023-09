Αθλητικά

ΕΠΟ: Οι ποινές για τα “στημένα”

Η τοποθέτηση της ΕΠΟ μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στις προβλεπόμενες ποινές για τα «στημένα» παιχνίδια.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τοποθετήθηκε σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στις προβλεπόμενες ποινές για τα «στημένα» παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στο «ποινολόγιο» για τους χειραγωγημένους αγώνες, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Όσο πιο "βαριά" και "άκαμπτη" είναι μια ποινή τόσο δυσκολότερα επιβάλλεται. Μέχρι τώρα, με τον προϋφιστάμενο κανονισμό, δηλαδή από το 2014, καμιά ομάδα στην Ελλάδα δεν υποβιβάστηκε για χειραγωγημένο αγώνα. Στον Πειθαρχικό κώδικα της FIFA προβλέπεται η διάκριση ανάμεσα σε «σοβαρές» και, κατά συνέπεια, λιγότερο "σοβαρές" παραβάσεις. Δεν αποτελεί καινοτομία της Ε.Π.Ο. Πρώτη η SL1, με τις προτάσεις της, ζήτησε τη δυνατότητα αφαίρεσης βαθμών στην πρώτη παράβαση και όχι υποχρεωτικά υποβιβασμό. Δεν διαφωνήσαμε με την αντίληψη αυτή. Το νέο ποινολόγιο, αντίθετα από τα γραφόμενα, προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινής υποβιβασμού από την πρώτη παράβαση, αν το παράπτωμα κριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας "σοβαρό". Το νέο ποινολόγιο δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, αν το παράπτωμα δεν κρίνεται "βαρύ", να επιβάλει ποινή αφαίρεσης ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 βαθμών. Η SL1 ζητούσε ποινή ΜΕΧΡΙ 10 βαθμών. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, η ποινή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, ακόμα και αν το παράπτωμα δεν είναι "βαρύ", η ομάδα υποβιβάζεται. Άρα, υποβιβασμός προβλέπεται από την ΠΡΩΤΗ παράβαση, αν η Επιτροπή την κρίνει ως "σοβαρή", σίγουρα δε στην τρίτη παράβαση ακόμα και αν καμία από τις τρεις παραβάσεις δεν κριθεί ως "σοβαρή".

Όλα τα προαναφερόμενα συζητήθηκαν εκτενώς στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

