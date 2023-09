Πολιτική

Κακοκαιρία Daniel – Κουτσούμπας: Να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% της καταστροφής

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, δήλωσε από τη Λάρισα ότι αν δεν γίνουν αντιπλημμυρικά έργα θα έχουμε και καινούριες καταστροφές.

«Αν δεν γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, αν δεν υπάρχει γενναία χρηματοδότηση συνεχώς θα βρισκόμαστε σε καινούριες καταστροφές. Τα μεγάλα λόγια των κυβερνήσεων για τον Ιανό, αλλά και αυτά που ακούμε σήμερα, δεν μας εφησυχάζουν» δήλωσε ο Γ. Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσoύμπας από την Λάρισα στα πλαίσια της περιοδείας που πραγματοποίησε και στην Θεσσαλία.

Ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τον λαό να αγωνιστεί και να διεκδικήσει τις ανάγκες του, σημειώνοντας ότι «το ΚΚΕ είναι παρών και στην γειτονιά και στην βουλή». Τόνισε δε, ότι χρειάζεται να υπάρξουν αποζημιώσεις στο 100% της καταστροφής, «αλλά και να διεκδικηθούν όσα απαιτούνται και στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, αλλά και στον δρόμο του αγώνα».

Κατά την διάρκεια της περιοδείας του στην Θεσσαλία, επισκέφθηκε σήμερα εκτός από την Λάρισα και το Ν. Μοναστήρι Φθιώτιδας, αλλά και τον Παλαμά Καρδίτσας.

