Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εκταταλελειμμένο κτήριο και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά στο Μεταξουργείο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Μυλλέρου.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Μυλλέρου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2023

