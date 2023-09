Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα

Θεσπίζεται το «απόλυτο ακαταδίωκτο» για όσους καταγγέλλουν σχετικά περιστατικά.

Ειδικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο των τροποποιήσεων στον Ποινικό Κώδικα, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στην ολομέλεια.

Στο βήμα είχε προηγηθεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες για τη θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως ειδικού αδικήματος που επισύρει βαριά ποινή και πρωτοβουλίες να συσταθούν ειδικές ομάδες, ακόμα και στο πλαίσιο της Δικαστικής Αστυνομίας, για την προστασία των θυμάτων.

«Το σχέδιο νόμου για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία, θα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την ενδοοικογενειακή βία. Σε λίγες ημέρες θα δοθούν σε διαβούλευση. Θα έχουμε μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα εκεί. Υπάρχουν διατάξεις που δημιουργούν πλέγμα προστασίας των γυναικών, αυξάνουν τον αριθμό των επαγγελματιών που όταν βλέπουν περιστατικά, θα έχουν την υποχρέωση να τα αναφέρουν», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι «θα υπάρξει δίχτυ προστασίας για όσους καταγγέλλουν με τρόπο ώστε να έχουν το απόλυτο ακαταδίωκτο και έτσι δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, προπονητές που θα έχουν μπροστά τους ένα τέτοιο περιστατικό θα οφείλουν να το καταγγείλουν και όταν το καταγγείλουν θα έχουν απόλυτη προστασία».

