Κόσμος

Λιβύη - “Daniel”: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τους νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία δίχως τέλος στην Λιβύη. Χιλιάδες νεκροί, αγνοούμενοι και εκτοπισμένοι. Βοήθεια στέλνει η ΕΕ.

-

Περισσότερα από 5.300 πτώματα έχουν ήδη καταμετρηθεί στην πόλη Ντέρνα, η οποία επλήγη από φονικές πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και να διπλασιαστεί, δήλωσε σήμερα υπουργός των αρχών της ανατολικής Λιβύης.

"Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες πτώματα", επεσήμανε Χίσεμ Αμπού Σκιουάτ υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας των αρχών της ανατολικής Λιβύης μιλώντας στο Reuters, ενώ πρόσθεσε ότι η ανοικοδόμηση θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια και ζήτησε την παροχή διεθνούς βοήθειας, καθώς η χώρα δεν διαθέτει την εμπειρία για να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

Με δεδομένο ότι η πρόσβαση στην πόλη αυτή των περίπου 125.000 κατοίκων είναι δύσκολη η αβεβαιότητα παραμένει για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων της καταστροφής.

Κομμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και πλημμύρες εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να φτάσουν γρήγορα τους κατοίκους, οι οποίοι προσπαθούν με πρωτόγονα μέσα να θάψουν σε κοινούς τάφους πτώματα ανά δεκάδες, σύμφωνα με εικόνες που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μεταξύ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Λιβύη ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Ντέρνα, την πόλη που επηρεάστηκε περισσότερο από την καταιγίδα Daniel.

Παράλληλα 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τις εστίες τους στην αλ Μπάιντα και περισσότεροι από 2.000 στη Βεγγάζη.

"Ο ΔΟΜ και οι συνεργάτες του στέλνουν αμέσως προϊόντα πρώτης ανάγκης πλην τροφίμων, φάρμακα, εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης καθώς και προσωπικό στις πληγείσες περιοχές", τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρόσβαση στη Ντέρνα γίνεται πλέον από δύο εισόδους στο νότιο τμήμα της χώρας, από τις επτά που υπήρχαν. Εξάλλου οι γενικευμένες διακοπές ρεύματος και τα προβλήματα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών περιορίζουν τις επικοινωνίες.

Καθώς η Λιβύη είναι βυθισμένη στο χάος μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, διχασμένη μεταξύ της ανατολής και της δύσης, οι αρχές των δύο αντίπαλων πλευρών κάνουν λόγο για “ χιλιάδες” νεκρούς.

Ο Ουσάμα Άλι εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης και εκτάκτων καταστάσεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης είχε δηλώσει χθες Τρίτη στο AFP ότι από τις πλημμύρες έχασαν τη ζωή τους στη Ντέρνα “ περισσότεροι από 2.300” άνθρωποι και περίπου 7.000 τραυματίστηκαν, ενώ 5.000 αγνοούνται.

Από την πλευρά του ο Τάμερ Ραμαντάν, στέλεχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, είπε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι “ τεράστιος” και ενδέχεται να ανέρχεται σε χιλιάδες, ενώ έκανε λόγο για 10.000 αγνοούμενους.

Αυτή είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει ποτέ την Κυρηναϊκή, την ανατολική περιφέρεια της Λιβύης, μετά τον μεγάλο σεισμό του 1963 στην πόλη Αλ Μαρτζ.

Βοήθεια

Η θάλασσα άρχισε να ξεβράζει πτώματα από χθες Τρίτη, ενώ το χρώμα της είναι πλέον καφέ, όπως της λάσπης. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν χθες από λιβυκά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα στρατιωτικό ελικόπτερο να μαζεύει πτώματα από μια παραλία γεμάτη συντρίμμια και κομμάτια σίδερου.

Στη χώρα, όπως και το εξωτερικό, η κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας στα θύματα είναι μεγάλη, αν και προς το παρόν φτάνει με το σταγονόμετρο.

Ομάδες διασωστών από την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν φτάσει στην ανατολική Λιβύη, σύμφωνα με τις αρχές. Η Ιορδανία έστειλε ένα αεροσκάφος γεμάτο ανθρωπιστική βοήθεια - σκηνές, κουβέρτες, στρώματα και πακέτα τροφίμων.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή πλοίου και δύο μεταγωγικών αεροσκαφών του στρατού για τη μεταφορά ειδικών και επιμελητειακού υλικού πρώτης ανάγκης.

Η Αλγερία και η Αίγυπτος επεσήμαναν χθες ότι έστειλαν βοήθεια στη Λιβύη. Η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή ενός νοσοκομείου εκστρατείας, ενώ οι ΗΠΑ αποφάσισαν να στείλουν “ πόρους στις οργανώσεις διάσωσης” και προβλέπουν να συντονιστούν με τις αρχές της Λιβύης και τον ΟΗΕ για την παροχή επιπλέον βοήθειας.

Βοήθεια στέλνει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή βοήθειας από τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία στην λιβυκή πόλη Ντέρνα, οποία επλήγη από φονικές πλημμύρες, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

«Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί. Βρίσκεται καθ' οδόν βοήθεια από τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία», ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μπάλας Ουζβάρι.

Μεταξύ άλλων στέλνονται σκηνές, ράντζα, κουβέρτες, 80 ηλεκτρικές γεννήτριες, τρόφιμα, σκηνές νοσοκομείων και δεξαμενές νερού, διευκρινίζει δελτίο τύπου της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη «να συντονίσει άλλες προσφορές βοήθειας».

Η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι διέθεσε ένα αρχικό ποσό ύψους 500.000 ευρώ για να ανταποκριθεί στις πιο επείγουσες ανάγκες Λίβυων που επλήγησαν από την ισχυρή καταιγίδα Ντάνιελ.

«Η ΕΕ παραμένει έτοιμη να εντείνει την ανταπόκρισή της σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο στη Λιβύη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς.

Τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Ντέρνα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ που έχουν αφήσει χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους σε αυτή την παράκτια πόλη της Λιβύης, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων της καταστροφής παραμένει αδιευκρίνιστος δεδομένης της δύσκολης πρόσβασης σε αυτή την πόλη των 100.000 κατοίκων στην ανατολική Λιβύη.

Αίγυπτος: Η κυβέρνηση οργανώνει καταυλισμούς στα σύνορα για να φιλοξενηθούν οι πλημμυροπαθείς της Λιβύης

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι διέταξε σήμερα να στηθούν καταυλισμοί στα δυτικά σύνορα της χώρας, ώστε να φιλοξενηθούν εκεί επιζώντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη γειτονική Λιβύη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αλ Αχράμ», ο Σίσι ζήτησε να οργανωθούν καταυλισμοί στα παράλια, στα σύνορα με τη Λιβύη, «για τους Λίβυους αδελφούς μας που έχασαν τα σπίτια τους».

Οι λιβυκές αρχές εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι στην πόλη Ντέρνα είναι «χιλιάδες» ενώ οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ξεπερνούν τους 3.800. Τουλάχιστον 30.000 κάτοικοι της πόλης εκτοπίστηκαν, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τουλάχιστον 145 Αιγύπτιοι, οι σοροί των οποίων επαναπατρίστηκαν χθες Τρίτη. Ο Σίσι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους και ζήτησε να παρασχεθεί «έκτακτη βοήθεια» στους συγγενείς των θυμάτων.

Η οργάνωση καταυλισμών στην Αίγυπτο είναι κάτι άνευ προηγουμένου. Το Κάιρο είχε αρνηθεί πολλές φορές να στήσει τέτοιες δομές φιλοξενίας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης

Ειδήσεις σήμερα:

Τίτλοι τέλους στο market pass

Πήλιο: Σορός άντρα εντοπίστηκε σε παραλία

Δίκη Πισπιρίγκου: Τα παιδιά μας τα πήρε ο Θεούλης, κατέθεσε η μητέρα της