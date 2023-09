Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: Κανένα κρούσμα και φέτος στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πρόγραμμα αντιμετώπισης εντάσσεται η Λειτουργία του «Παρατηρητηρίου» ως συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τον ιό. Τι αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής σε ανακοίνωσή της.

-

Ελάχιστα έως και μηδενικά τα κρούσματα την τριετία 2020-2023, περίοδος εφαρμογής του στρατηγικού προγράμματος διαχείρισης των κουνουπιών, από την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, με την επισήμανση ότι το γεγονός «πιστοποιεί για άλλη μία χρονιά την αποτελεσματικότητα των δράσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης που υλοποιείται την τελευταία τριετία, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων που προβλέπει το πρόγραμμα το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον ΕΟΔΥ, «έχουν τοποθετηθεί στο λεκανοπέδιο και στα νησιά της Αττικής, 65 παγίδες για σύλληψη και αναγνώριση ακμαίων ενηλίκων κουνουπιών, ενώ ψεκασμοί και νυμφοκτονίες, με την χρήση σύγχρονων μέσων (ελικόπτερα, drone) πραγματοποιούνται εγκαίρως, στα σημεία που εντοπίζεται επικινδυνότητα.

Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης σε δηλώσεις του για τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Για εμάς η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ύψιστη προτεραιότητα. Ειδικά στην παρούσα πολύ δύσκολη συγκυρία, που η σκέψη όλων μας βρίσκεται στη Θεσσαλία και στις συνέπειες των φυσικών καταστροφών και στη δημόσια Υγεία». Υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια είναι στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται και ότι κλιμάκιο εποπτών υγείας μετέβη στις πληγείσες περιοχές για να επικουρήσει τις αντίστοιχες διευθύνσεις Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε υγειονομικούς ελέγχους υδάτων, τροφίμων και πρόληψης σε θέματα όπως τα κουνούπια.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα, έχει αναδειχθεί ως Καλή Πρακτική μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ ο Ιός του Δυτικού Νείλου, είναι πλέον ενδημικός στην Ελλάδα, γι αυτό και πρώτος στόχος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί η όλο και πιο έγκαιρη ενημέρωση και δράση για την αποφυγή ύπαρξης ανθρώπινων κρουσμάτων.

Τέλος, στο πρόγραμμα εντάσσεται η Λειτουργία του «Παρατηρητηρίου» ως συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών της Π.Α, για περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία επικινδυνότητας σε συνδυασμό με την σχετική ενημέρωση των Δήμων για τις δικές τους ενέργειες όπου αυτές είναι εφικτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ζέστη με συννεφιά και υγρασία την Πέμπτη

Μπάιντεν: Έρευνα για εμπλοκή του σε σκάνδαλο διαφθοράς

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη