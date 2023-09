Κόσμος

ΗΠΑ: Προβληματισμός για τη συνεργασία Ρωσίας – Βόρειας Κορέας

Την ίδια στιγμή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Νότια Κορέα.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι η Ρωσία επιδιώκει συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα σε προγράμματα που δυνητικά θα παραβίαζαν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Όταν πρόκειται για μια κατά τα φαινόμενα αυξημένη συνεργασία και πιθανή μεταφορά στρατιωτικού υλικού, αυτό προκαλεί προβληματισμό και θα συνιστούσε δυνητικά παραβίαση πολλών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όταν δημοσιογράφοι του ζήτησαν να σχολιάσει τη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Εν τω μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Νότια Κορέα έναντι 5,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

