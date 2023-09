Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Ισοπεδωμένη η Θεσσαλία – Κομμένη στα δύο η Ελλάδα

Οι επιχειρήσεις από την Πυροσβεστική συνεχίζονται στις πλημμυρισμένες εκτάσεις ενώ ακόμα μεταφέρεται βοήθεια τρόφιμα και φάρμακα σε αποκλεισμένους κατοίκους.

Δραματική συνεχίζει να είναι η κατάσταση στη Θεσσαλία. Η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή σε πολλά σημεία ενώ εκεί που υποχωρεί μένει η λάσπη σε δρόμους και σπίτια. Πάνω από 100.000 είναι τα νεκρά ζώα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από τους κτηνοτρόφους, με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία να αποτελεί το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή.

Σε 11 δήμους το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση με τους κατοίκους να τραβούν τα πάνδεινα για να καλύψουν τις ανάγκες τους με εμφιαλωμένα νερά, τα οποία και καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους. Η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή και το σιδηροδρομικό δίκτυο κατεστραμμένο με αποτέλεσμα η σύνδεση Βορά – Νότου να γίνεται μέσω Ιόνιας Οδού, χωρίς να υπάρχουν αισιόδοξες προβλέψεις για τη σύντομη αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Για τις καταστροφικές πλημμύρες υπήρξε παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για το κατά πόσο υπήρξε η κατάλληλη πρόληψη και προετοιμασία με αντιπλημμυρικά έργα αλλά και κατά πόσο ήταν ενδεδειγμένοι οι χειρισμοί των υπευθύνων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.

Στο κάδρο των υπευθύνων η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θέτει εξ αρχής τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τους αντιπεριφερειάρχες σε νομούς της περιοχής και τις δημοτικές αρχές Καρδίτσας και Βόλου.

Οι καταστροφές στη Θεσσαλία έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τους ανθρώπους της περιοχής που αγωνιούν για το εάν καταφέρουν να ορθοποδήσουν ξανά καθώς πρέπει να τα φτιάξουν όλα από το μηδέν στην περιοχή με τη μεγαλύτερη αγροτική περιοχή της χώρας, χωρίς να γνωρίζουν εάν και πότε η γη θα μπορέσει να γίνει ξανά γόνιμη.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Την Τετάρτη ντοπίστηκε στο Νότιο Πήλιο η σορός ενός άνδρα ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν επισήμως δύο αγνοούμενοι.

