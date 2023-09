Κόσμος

Μόσχα: Η Ρωσία κατέρριψε κύμα ουκρανικών drones

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον κοινοτήτων της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα, στην χερσόνησο της Κριμαίας, ή στην πρωτεύουσα Μόσχα, έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη καταρρίφθηκαν ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στις παραμεθόριες περιφέρειες Μπριάνσκ και Μπιέλγκοροντ, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα σε αυτό το στάδιο. Με τέσσερα χωριστά ανακοινωθέντα του, το υπουργείο ανέφερε μέσω Telegram πως έξι drones καταρρίφθηκαν από τις 22:00 ως τις 00:45 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) πάνω από τη δυτική περιφέρεια Μπριάνσκ, η οποία γειτνιάζει με την Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκαμάς έκανε λόγο, επίσης μέσω Telegram, περί κατάρριψης έξι ουκρανικών UAVs, στις περιοχές Ουνέτσκι, Μπράσαφσκι, Σταραντούμπσκι και Καρατσέφσκι. Αυτή η τελευταία βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη Μπριάνσκ, πρωτεύουσα της φερώνυμης περιφέρειας.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές, σύμφωνα με τον κ. Μπογκαμάς. Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για άλλο ουκρανικό drone που καταρρίφθηκε στις 21:30 πάνω από την περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γειτονεύει με την ουκρανική περιφέρεια Χαρκίβ.

Ο περιφερειάρχης Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ διευκρίνισε πως αναχαιτίστηκε πάνω από το χωριό Τουλιάνκα, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον κοινοτήτων της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα, στην χερσόνησο της Κριμαίας, ή στην πρωτεύουσα Μόσχα, έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, με φόντο την αντεπίθεση του Κιέβου, που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου.

Η Ρωσία ανέφερε πως τη Δευτέρα καταστράφηκαν δυο ουκρανικά drones στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ και την Τρίτη δυο ναυτικά drones στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από την επίθεση με πυραύλους κρουζ τις πρώτες πρωινές ώρες σε ναυπηγείο στη Σεβαστούπολη, στην Κριμαία, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Η Σεβαστούπολη είναι η βάση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού. Η επίθεση στο ναυπηγείο κατέστρεψε ολοσχερώς αποβατικό σκάφος και υποβρύχιο που τελούσαν υπό επισκευή, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

